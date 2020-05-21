Роботи з реконструкції столичної Дарниці продовжили на три роки

16:25, 21.05.2020

Влада Києва продовжили на три роки термін робіт з будівництва та реконструкцій об'єктів у Дарницькому районі.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні Київської міської держадміністрації.

Так, орієнтовна вартість – майже 10 млн гривень.

"Фінансування реконструкції об'єкта дозволить виконати благоустрій значній території масиву, упорядкувати тимчасові споруди для ведення підприємницької діяльності, виконати побажання жителів з розвитку рекреаційної зони", – йдеться у пояснювальній записці, підписаній заступником голови Дарницького райдержадміністрації Петром Захарченком.

Дарницький район реконструюють kyivplus.info

Згідно з документами, основні витрати пов'язані з будівництвом мережі освітлення на Промисловій, реконструкцією алеї (вул. Декабристів і Вербицького) і ремонтом ліфтів. Заплановані роботи відповідають стратегії розвитку Києва до 2025 року.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, в проект Генерального плану Києва закладені рішення, які повинні поліпшити умови дозвілля, культурного відпочинку та здорового способу життя, а також медичного обслуговування в центральних щільно забудованих районах столиці.