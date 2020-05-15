Прокуратура Києва намагається відсудити ділянку біля музею Пирогово вартістю 366 млн

Прокуратура Києва намагається відсудити у приватної компанії земельну ділянку площею понад 24 га і вартістю 366 млн гривень в районі Національного музею "Пирогово".
Про це повідомили в прес-службі правоохоронних органів.
У прокуратурі встановили, що у 2017 році приватне товариство незаконно зареєструвало за собою права користування вказаною земельною ділянкою по вул. Академіка Заболотного за відсутності належних правових підстав.
"Не дивлячись на те, що земельна ділянка належить до комунальної власності, а Київська міська рада рішення про передачу її в оренду не приймала, прокуратура міста звернулася до суду з позовом про скасування рішення про державну реєстрацію права оренди земельної ділянки за комерційною структурою", – розповіли в прес-службі.
Як повідомляли НЕРУХОМІ, в квітні поточного року прокуратура подала позов про повернення до комунальної власності 16 га землі в охоронній зоні Національного музею народної архітектури та побуту України, на якій колишній орендар вирішив почати незаконне будівництво.