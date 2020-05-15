Прокуратура Києва намагається відсудити ділянку біля музею Пирогово вартістю 366 млн

17:19, 15.05.2020

Прокуратура Києва намагається відсудити у приватної компанії земельну ділянку площею понад 24 га і вартістю 366 млн гривень в районі Національного музею "Пирогово".

Про це повідомили в прес-службі правоохоронних органів.

У прокуратурі встановили, що у 2017 році приватне товариство незаконно зареєструвало за собою права користування вказаною земельною ділянкою по вул. Академіка Заболотного за відсутності належних правових підстав.

Музей Пирогово в Києві
pixabay.com

"Не дивлячись на те, що земельна ділянка належить до комунальної власності, а Київська міська рада рішення про передачу її в оренду не приймала, прокуратура міста звернулася до суду з позовом про скасування рішення про державну реєстрацію права оренди земельної ділянки за комерційною структурою", – розповіли в прес-службі.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, в квітні поточного року прокуратура подала позов про повернення до комунальної власності 16 га землі в охоронній зоні Національного музею народної архітектури та побуту України, на якій колишній орендар вирішив почати незаконне будівництво.

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