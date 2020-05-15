УкрРус
Всі результати

* обов'язкові для заповнення поля

Ваш запит принято

Відділ продажу зв'яжеться з Вами найближчим часом

Увійдіть до особистого кабінету для керування

Увійти

Новини

Все Об'єкти Рейтинги Місто Люди Ринок Лайфхаки
Нерухомі Новини Місто

Прокуратура Києва намагається відсудити ділянку біля музею Пирогово вартістю 366 млн

15.05.2020 - 17:19

Прокуратура Києва намагається відсудити у приватної компанії земельну ділянку площею понад 24 га і вартістю 366 млн гривень в районі Національного музею "Пирогово".

Про це повідомили в прес-службі правоохоронних органів.

У прокуратурі встановили, що у 2017 році приватне товариство незаконно зареєструвало за собою права користування вказаною земельною ділянкою по вул. Академіка Заболотного за відсутності належних правових підстав.

Музей Пирогово в Києві

pixabay.com

"Не дивлячись на те, що земельна ділянка належить до комунальної власності, а Київська міська рада рішення про передачу її в оренду не приймала, прокуратура міста звернулася до суду з позовом про скасування рішення про державну реєстрацію права оренди земельної ділянки за комерційною структурою", – розповіли в прес-службі.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, в квітні поточного року прокуратура подала позов про повернення до комунальної власності 16 га землі в охоронній зоні Національного музею народної архітектури та побуту України, на якій колишній орендар вирішив почати незаконне будівництво.

Коментарі

Всі ЖК на карті

map link
Новобудови Києва Новобудови Київської області Новобудови Одеси
Нерухомі

Інші новини

Проєкт Генплану Києва: в столиці хочуть побудувати нові соціальні об'єкти

Проєкт Генплану Києва: в столиці хочуть побудувати нові соціальні об'єкти

Які об'єкти закладені в новому проекті Генплану Києва

15.05.2020 - 19:00
Середня площа житла за Києвом зменшилася майже у два рази

Середня площа житла за Києвом зменшилася майже у два рази

Класичні котеджі втрачають популярність

15.05.2020 - 18:20
Асоціація міст України попросила Кабмін розблокувати роботу ДАБІ

Асоціація міст України попросила Кабмін розблокувати роботу ДАБІ

Кличко вважає неприпустимим залишити сферу містобудування без контролю

15.05.2020 - 18:00
І так зійде: в Єгипті побудували магістраль у сантиметрах від висотки. Фото

І так зійде: в Єгипті побудували магістраль у сантиметрах від висотки. Фото

Чиновники запевняють, що за документами там будівель не повинно бути

15.05.2020 - 17:37
Нові правила отримання містобудівних умов: у КМДА дали роз'яснення

Нові правила отримання містобудівних умов: у КМДА дали роз'яснення

У КМДА розповіли про основні помилки

15.05.2020 - 17:19