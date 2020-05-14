Прокуратура хоче забрати у забудовника ділянку в Києві, вартістю 42 млн

15:04, 14.05.2020

Київська прокуратура за допомогою суду спробує забрати у приватної компанії орендовану земельну ділянку вартістю понад 42 млн. грн.

Про це повідомили у прес-службі відомства.

Земельна ділянка знаходиться по вул. Електротехнічній у Деснянському районі столиці. Її площа близько 1 га, у 2004 році була передана в оренду комерційній фірмі для будівництва, експлуатації та обслуговування виробничої бази.

"Але фірмою було допущено істотне порушення умов договору: будівництво так і не почалося, а з 2018 року за землю не платили оренду", – підкреслили в прокуратурі.

Прокуратура спробує відсудити земельну ділянку на Троєщині interfax.com.ua

На підставі цього, Київська прокуратура №3 звернулася до господарського суду з вимогою про розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки територіальній громаді.