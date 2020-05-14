УкрРус
Всі результати

* обов'язкові для заповнення поля

Ваш запит принято

Відділ продажу зв'яжеться з Вами найближчим часом

Увійдіть до особистого кабінету для керування

Увійти

Новини

Все Об'єкти Рейтинги Місто Люди Ринок Лайфхаки
Нерухомі Новини Місто

Прокуратура хоче забрати у забудовника ділянку в Києві, вартістю 42 млн

14.05.2020 - 15:04

Київська прокуратура за допомогою суду спробує забрати у приватної компанії орендовану земельну ділянку вартістю понад 42 млн. грн.

Про це повідомили у прес-службі відомства.

Земельна ділянка знаходиться по вул. Електротехнічній у Деснянському районі столиці. Її площа близько 1 га, у 2004 році була передана в оренду комерційній фірмі для будівництва, експлуатації та обслуговування виробничої бази.

"Але фірмою було допущено істотне порушення умов договору: будівництво так і не почалося, а з 2018 року за землю не платили оренду", – підкреслили в прокуратурі.

Прокуратура спробує відсудити земельну ділянку на Троєщині

interfax.com.ua

На підставі цього, Київська прокуратура №3 звернулася до господарського суду з вимогою про розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки територіальній громаді.

Коментарі

Всі ЖК на карті

map link
Новобудови Києва Новобудови Київської області Новобудови Одеси
Нерухомі

Інші новини

Українські банки суттєво наростили видачу "теплих кредитів"

Українські банки суттєво наростили видачу "теплих кредитів"

За неповних два тижні травня "теплих кредитів" видали більше, ніж у квітні

14.05.2020 - 16:09
Європейська нерухомість зібрала рекордні інвестиції

Європейська нерухомість зібрала рекордні інвестиції

Статистика CBRE може не відображати реальної картини

14.05.2020 - 16:03
Приклад сервісу класу еліт: у Майамі жителям комплексу зробили безкоштовний тест на COVID

Приклад сервісу класу еліт: у Майамі жителям комплексу зробили безкоштовний тест на COVID

Елітний комплекс The Continuum складається з 522 квартир

14.05.2020 - 14:14
На десятий поверх дадуть газ: хто і навіщо змінив будівельні норми

На десятий поверх дадуть газ: хто і навіщо змінив будівельні норми

Газове обладнання вже можна буде підключати у висотках з 1 червня

14.05.2020 - 13:55
У Києві без світла опинилися кілька будинків через проблеми забудовника

У Києві без світла опинилися кілька будинків через проблеми забудовника

ДТЕК не отримав на баланс будинки

13.05.2020 - 19:49