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Проєкт Генплану Києва: в столиці хочуть побудувати нові соціальні об'єкти

15.05.2020 - 19:00

У проєкт Генерального плану Києва закладені рішення, які мають поліпшити умови дозвілля, культурного відпочинку та здорового способу життя, а також медичного обслуговування у центральних щільно забудованих районах столиці.

Про це повідомили в комунальній організації "Київгенплан".

Найважливішими об’єктами є завершення будівництва меморіального комплексу "Жертвам Голодомору", Мистецького арсеналу, меморіального комплексу Героїв-киян, що загинули за цілісність і незалежність України на розі вулиці Михайла Грушевського та Петрівської алеї.

Що побудують у Києві

pixabay.com

Крім того, передбачено будівництво громадського комплексу спортивно-оздоровчого призначення на вул. Маккейна, 5 у Печерському районі.

На Привокзальній площі запропоновано сформувати громадський центр із торговельно-виставковим комплексом, паркінгом і пішохідним публічним простором.

Проєктом Генплану також запропонована реконструкція будівлі Київської міської клінічної лікарні № 6 із розміщенням лікарні швидкої медичної допомоги "Правобережна" на проспекті Любомира Гузара в Солом’янському районі.

Раніше НЕРУХОМІ повідомляли, що проектом Генерального плану Києва заплановано збільшення ємності і кількості масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих споруд загальноміського та місцевого рівня майже вдвічі.

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