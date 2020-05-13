17:18, 13.05.2020

Проектом Генерального плану Києва заплановано збільшення кількості масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих споруд загальноміського та місцевого рівня майже вдвічі.

Про це повідомили в комунальній організації "Київгенплан".

Намічено будівництво Центру олімпійської підготовки з водних видів спорту – водно-спортивного стадіону на Трухановому острові, водного стадіону у затоці Оболонь, а також Київської міської спортивної та реабілітаційно-оздоровчої бази олімпійської та паралімпійської підготовки.

Розробники проекту пропонують побудувати в кожному районі міста універсальні спортивні комплекси, а в житлових кварталах (мікрорайонах) – приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять площею 156,9 тис. кв. м, спортивні зали загального користування (125,3 тис. кв. м площі підлоги), включаючи приміщення реабілітаційного призначення, а також криті і відкриті басейни загального користування (115,3 тис. кв. м).

У Києві хочуть збільшити кількість спортивних об'єктів cbh.su

Крім того, заплановано будівництво у кожному мікрорайоні Києва багатофункціональних відкритих спортивних майданчиків, спортивних споруд з комплексом тренажерів, майданчиків для ігрових видів спорту.

На територіях рекреаційних лісів, прилеглих до житлової забудови, на Дніпровських островах і в прибережних зонах розробники Генплану пропонують створити спортивні парки. У планах також – будівництво спортивних об'єктів міського значення для підготовки спортсменів високого класу і проведення змагань національного та міжнародного рівня.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, проти проекту Генерального плану Києва була подана петиція, автори якої вважають, що розробка велася з грубими порушеннями законодавства і з ознаками корупції.