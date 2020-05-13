Проект Генплану Києва: кількість спортивних об'єктів збільшиться у два рази

Проектом Генерального плану Києва заплановано збільшення кількості масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих споруд загальноміського та місцевого рівня майже вдвічі.
Про це повідомили в комунальній організації "Київгенплан".
Намічено будівництво Центру олімпійської підготовки з водних видів спорту – водно-спортивного стадіону на Трухановому острові, водного стадіону у затоці Оболонь, а також Київської міської спортивної та реабілітаційно-оздоровчої бази олімпійської та паралімпійської підготовки.
Розробники проекту пропонують побудувати в кожному районі міста універсальні спортивні комплекси, а в житлових кварталах (мікрорайонах) – приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять площею 156,9 тис. кв. м, спортивні зали загального користування (125,3 тис. кв. м площі підлоги), включаючи приміщення реабілітаційного призначення, а також криті і відкриті басейни загального користування (115,3 тис. кв. м).
У Києві хочуть збільшити кількість спортивних об'єктів
cbh.su
Крім того, заплановано будівництво у кожному мікрорайоні Києва багатофункціональних відкритих спортивних майданчиків, спортивних споруд з комплексом тренажерів, майданчиків для ігрових видів спорту.
На територіях рекреаційних лісів, прилеглих до житлової забудови, на Дніпровських островах і в прибережних зонах розробники Генплану пропонують створити спортивні парки. У планах також – будівництво спортивних об'єктів міського значення для підготовки спортсменів високого класу і проведення змагань національного та міжнародного рівня.
Як повідомляли НЕРУХОМІ, проти проекту Генерального плану Києва була подана петиція, автори якої вважають, що розробка велася з грубими порушеннями законодавства і з ознаками корупції.