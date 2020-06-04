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Півтори квартири на обмін: Кличко розповів, що отримають власники "хрущовок"

4.06.2020 - 13:28

Влада Києва має намір зносити "хрущовки" в столиці, при цьому люди, що проживають в них, отримають нові квартири у півтора рази більші по квадратурі.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко в інтерв'ю 112.ua.

"Що стосується "хрущовок". Велика кількість мікрорайонів у Києві побудовано більше 50-60 років тому. Вони морально застаріли і перебувають у занедбаному стані. У нас є проєкт, який ми також будемо презентувати на Генплані, де замість "хрущовок", які ми зноситимемо, жителі цих квартир отримають з еквівалентом 1,5 квартири у нових будинках", – розповів мер.

Що буде з хрущовками у Києві

wikipedia.org

Він також покликав громадськість долучатися до обговорення Генерального плану.

"Ви побачите чіткі перспективи і проєкти у тих районах, де є сьогодні "хрущовки", які ми повинні замінити на сучасні будинки", – додав Кличко.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, українська влада хоче перебудувати старі будинки, термін експлуатації яких закінчився, але що робити з мешканцями, поки не придумали.

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