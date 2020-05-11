Петиція про відхилення проєкту Генплану Києва: автори заявили про корупцію

Проти проєкту Генерального плану Києва була подана петиція, автори якої вважають, що розробка велася з грубими порушеннями законодавства і з ознаками корупції.

Також автори вважають, що прийняття такого Генплану загрожує киянам у майбутньому екологічними і техногенними проблемами.

Петиція була опублікована на сайті Київської міської ради.

Як уточнюють автори петиції, розробка проєкту Генплану була здійснена з грубим порушенням норм закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", а в самому проєкті присутні ознаки корупційності. Крім того, на думку авторів петиції, прийняття такого Генплану призведе до виникнення екологічних і техногенних загроз для киян і загрожує їм погіршенням умов життєдіяльності і навіть здоров'ю.

Противники проекту Генпалана Києва подали петицію bigmir.net

Як приклад автори наводять цілий список проблемних на їхню думку місць, відображених у проєкті Генплану Києва. У підсумку автори петиції просять Київраду зняти з розгляду проєкт Генерального плану Києва і не допустити його затвердження, скасувати рішення Київради, щодо низки детальних планів територій (ДПТ), профінансувати розробку нового проєкту Генплану за участю незалежних експертів і громадськості. Також автори петиції вимагають провести аудит чинного Генплану та провести моніторинг його виконання.

Крім того, автори петиції вважають за необхідне оголошення мораторію на забудову у центрі Києва і забудову та землекористування, що не відповідає чинному Генплану. Також автори просять створити реєстр водних об'єктів і зелених зон на території столиці з обов'язковою їх передачею на баланс відповідним комунальним підприємствам.

Станом на 11 травня петиція зібрала трохи більше 350 з 10 тисяч необхідних підписів.