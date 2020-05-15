17:19, 15.05.2020

Особливості нових правил отримання містобудівних умов і обмежень (МУО) пояснили в департаменті містобудування та архітектури КМДА.

Про процес подачі заявок та типові помилки розповів заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації та начальник управління адміністративних послуг Юрій Тацій на своїй сторінці у Facebook.

"Як виявилось, багато киян роблять помилки саме на етапі подачі документів до ЦНАПу (Центр надання адмінпослуг, – ред.). Тому спершу перед подачею документів потрібно перевірити, яке функціональне призначення ділянки і чи відповідає воно намірам будівництва", – підкреслив Тацій.

Змінилися правила отримання містобудівних умов pixabay.com

Він розповів, що для отримання містобудівних умов і обмежень для будівництва або реконструкції спершу необхідно вибрати свою ділянку на сайті містобудівного кадастру. Там необхідно перевірити функціональне призначення території відповідно до чинного Генплану і детального плану території.

"У випадку, якщо цільове призначення землі не відповідає вашим планам, містобудівні умови і обмеження згідно з чинним законодавством видавати не можна", – додав чиновник.

Наступний етап, за його словами, – визначення призначення будівлі. Споруди бувають різних типів: адміністративні, складські, житлові тощо.

"Призначення будівлі залежить і від функціонального призначення ділянки: адміністративну будівлю, наприклад, не можна зводити на території, яка призначена для ведення сільського господарства. Визначити функцію споруди необхідно і для того, щоб отримати містобудівні умови і обмеження відповідно до норм, які стосуються певного виду будівель", – зазначив Тацій.

Після цього необхідно підготувати пакет документів разом із заявою у довільній формі для отримання містобудівних умов і обмежень. Тільки перевіривши відповідність ваших намірів будівництва функціоналу ділянки або споруди, ви подаєте папери на отримання МУО.

Документи для отримання містобудівних умов і обмежень:

• заява у довільній формі;

• топографо-геодезичні дослідження у масштабі 1:2000;

• документи права власності на земельну ділянку або на нерухоме майно;

• якщо право власності на нерухоме майно зафіксовано у Держреєстрі прав на нерухоме майно, то документи подавати не обов'язково – працівники департаменту містобудування та архітектури самостійно зроблять виписку.

Заявки подаються через ЦНАП і розглядаються в департаменті протягом 10 днів після надходження. Заявник також отримує або містобудівні умови і обмеження, або обгрунтування, чому неможливо надати МУО.

"Всі зауваження можна виправити і подати заявку ще раз. Розгляд заявок безпосередньо залежить від того, наскільки чітко їх оформили", – підсумував Тацій.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, зараз в Україні частина житлових комплексів у великих містах і їх околицях будується за старими дозволами, виданими ще у нульових роках.