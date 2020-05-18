На столичній Борщагівці виник скандал через забудову на кінцевій швидкісного трамвая

У Києві жителі Борщагівки виступили проти будівництва на кінцевій станції швидкісного трамвая № 3.

"Трамвайний" скандал розгорівся через невдоволення місцевих жителів, які обурилися забудовою по вулиці Зодчих, передає Вечірній Київ. Про це стало відомо на засіданні постійної комісії з питань дотримання законності, правопорядку і запобігання корупції.

Так, людей обурило, що замість ремонту шляху зводять 22-поверховий офісно-житловий комплекс, який "прописався" навпроти житлового будинку на вулиці Зодчих, 46. Однак у профільному департаменті не підтвердили інформацію про хмарочос.

Скандал на Борщагівці через будівництво Вечірній Київ

"Згідно з даними електронної бази документообігу, замовникам будівництва – КП "Київпастранс" та ТОВ "Фаворит-Поліс" – надані містобудівні умови і обмеження для проектування об'єкта реконструкції зупинкової станції лінії швидкісного трамвая. Там має бути транспортний комплекс із пунктами масової посадки і наземним гаражем-паркінгом від вулиці Старовокзальної до Великої кільцевої дороги", – повідомив заступник директора департаменту містобудування та архітектури Юрій Тацій.

Скандал на Борщагівці через будівництво Вечірній Київ

У зв'язку зі скандалом депутати хочуть викликати "на килим" керівника "Київпастрансу", який має пояснити ситуацію на засіданні комісії.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, в єгипетському місті Гіза будують швидкісну магістраль, яка має зв'язати дві місцеві кільцеві дороги. На одній з вулиць естакада траси проходить за півметра від існуючої забудови на рівні шостого поверху.