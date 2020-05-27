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На лівому березі Києва збільшать кількість місць для відпочинку та дозвілля

27.05.2020 - 14:04

У Києві планують збільшити кількість публічних місць з усіма умовами для відпочинку і дозвілля, а також для проведення громадських заходів для всіх городян, в тому числі людей з інвалідністю.

Про це повідомили в комунальній організації Київгенплан.

"Проєкт Генплану передбачає, зокрема, розвиток лівобережного загальноміського багатофункціонального центру, орієнтованого на проведення міжнародних і національних масових заходів в сфері культури і дозвілля", – уточнив начальник КО "Київгенплан" Сергій Броневицький.

Так, за його словами, біля Дніпра буде створена паркова зона. Також закладена ідея подовження на північ уздовж масиву Русанівських садів до житлового масиву Троєщина набережної з велосипедної-пішохідним рухом, поруч із пляжною зоною. Крім того, намічено створити етнографічний музей на Троєщині в урочищі "Городище".

Для киян організують додаткові місця для відпочинку

pixabay.com

Згідно з рекомендаціями експертів мерії Лейпцига у проєкті Генплану Києва передбачено створити центральне ядро загальноміського лівобережного центру із закладенням важливого суспільного будинку музейного призначення (музей сучасного мистецтва) біля виставкового центру в районі станції метро "Лівобережна".

Крім того, на лівобережжі розробники проєкту Генплану пропонують створити Дарницьку рекреаційну зону, яка буде включати парки культури і відпочинку, рекреаційні ліси, лісопарки, а також комплекси закладів відпочинку.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, розробники проєкту Генерального плану Києва передбачили додатковий розвиток озеленених територій загального користування для центральних густо забудованих житлових територій у Печерському, Подільському, Солом'янському та Шевченківському районах столиці.

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