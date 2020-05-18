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На Дарниці у серпні відкриють новий фітнес-парк. Фото

18.05.2020 - 19:27

У Києві тривають роботи з капітального ремонту фітнес-парку "Лебедине" у Дарницькому районі. Згідно планів парк планують відкрити у серпні цього року.

Про це повідомили у прес-службі Дарницької райадміністрації.

Як звітують столичні чиновники, вже створена прогулянкова алея і центральна площа з фібробетону з зеленими острівцями, на яких влаштовані газони і ростуть дерева. У 2020 році передбачено облаштування паркових доріжок і пандусів загальною площею 964,8 кв. м.

У Києві побудують незвичний парк

vechirniy.kyiv.ua

Крім того, в першій черзі капремонту заплановано встановлення лавочок та урн, створення велопарковки, висадка дерев, кущів і багаторічних квітників, облаштування більше 1500 кв. м газону, створення зрошувальної системи.

У Києві побудують необ

vechirniy.kyiv.ua

Для освітлення оновленої частини парку будуть встановлені 32 освітлювальних опори.

Також через площу буде проходити частина веломаршруту. У фітнес-парку буде кілька спортивних зон для відвідувачів різного віку. Уже побудовано поле для гри у футбол, волейбол і баскетбол з гумовим покриттям.

У Києві побудують незвичний парк

vechirniy.kyiv.ua

Для дітей створять майданчик з ігровими елементами на 1,5 тис.кв. м і спортивну зону для школярів на 254,5 кв. м. Також буде побудований скейт-майданчик.

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