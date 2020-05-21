Міськрада Дніпра розширила список нерухомості для приватизації

13:17, 21.05.2020

На сесії Дніпровської міськради депутати проголосували "за" приватизацію ще 5 нежитлових приміщень, які зараз знаходяться у комунальній власності.

Про це повідомили в прес-службі відомства. Як зазначається, перелік приватизації у міськраді постійно доповнюють.

У Дніпрі активно взялися за приватизацію
pixabay.com

На даний момент в цей список увійшли об'єкти за адресами:

  • вул. Олеся Гончара, 4;

  • вул. Леоніда Стромцова, 1;

  • вул. Пастера, 16-А;

  • вул. Козака Мамая, 20;

  • просп. Героїв, 1.

Відзначимо, що загальна площа приміщень за цими адресами – понад 500 квадратних метрів. І всі ці приміщення виставлять на аукціон електронної системи "ProZorro.Sale", а потім переможці приватизують об'єкти нерухомості. Також на сесії дніпровські депутати прийняли новий статут територіальної громади.

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