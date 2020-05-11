Масштабна аварія на водопроводі в Києві: 6 районів залишилися без води

Частина Києва залишилася без води через масштабну аварію на Деснянській водопровідній станції, яка сталася ввечері у неділю, 10 травня.

Про це повідомили у прес-службі "Київводоканалу".

Як зазначається, на Деснянській водопровідній станції стався збій на трансформаторній підстанції. Через аварію відразу в декількох районах столиці було знижено тиск у водопровідній мережі. За ніч "Київводоканалу" вдалося відновити роботу водопровідної станції і відновити холодне водопостачання киян у повному обсязі.

Як уточнили у прес-службі, проблеми з водою спостерігалися у мережі Деснянського, Дніпровського, Дарницького, Печерського, Голосіївського та Солом'янського районів.

Київ залишився без води через аварію rupor.com.ua

"На Деснянській водопровідній станції ремонтні бригади "Київводоканалу" успішно завершили роботи з відновлення роботи станції. Зараз холодна вода подається у будинки всіх киян", – повідомила прес-служба компанії.