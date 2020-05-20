Крок до "промислового безвізу": Рада розглянула законопроєкт про будівельну продукцію

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт, який спрямований на запровадження в Україні регламенту Європейського Союзу про якість будівельної продукції.

За прийняття відповідного законопроєкту №2698 "Про надання будівельної продукції на ринку" проголосували 276 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

Рада розглянула проєкт закону про будівельну продукцію 112.ua

Як зазначила у своєму виступі заступник голови парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, з 2018 року в Україні скасовано обов'язкову сертифікацію будматеріалів, що призвело до появи на ринку не тільки товарів низької якості, а й фальсифікату і підробок. Тому цей законопроєкт спрямований на виправлення даної ситуації шляхом введення європейських стандартів якості для будівельної продукції.

"Свого часу Україна взяла на себе зобов'язання, які прописані в Угоді про асоціацію з ЄС, і в 56-му пункті прописана імплементація 305-го європейського регламенту і його впровадження на території нашої країни. Цей європейський регламент вводить обов'язок виробників декларувати технічні характеристики продукції і нести відповідальність за товари, наявні на ринку", – сказала вона.

За її словами, прийняття законопроєкту є першим кроком для подальшого "промислового безвізу" (Угоди ACAA), що дозволить українським товарам отримати вільний доступ до європейських і світових ринків.

У пояснювальній записці зазначається, що законопроект пропонує встановити коло зобов'язань учасників ринку; визначити принципи декларування технічних показників будівельної продукції; запровадити механізми визначення технічних показників істотних характеристик.