Коронавірус зірвав плани з установки першої роторної парковки у Києві

14:51, 18.05.2020

Першу роторну парковку в Києві поки так і не встановили біля будівлі Житнього ринку, як це планувалося на початку року.

Про це заявив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації (КМДА) Дмитро Рахматулін, передає "Сегодня".

За його словами, в усьому винен коронавірус, який вніс корективи у життя міста і плани міськадміністрації.

"Через карантин процес установки першої роторної парковки сповільнився. Зараз ми завершуємо підготовку документів з передачі парковки на баланс комунального підприємства "Житній ринок", яке буде керувати цією парковкою. Поки вона зберігається на складі у розібраному вигляді. Думаю, процес її монтажу і установки буде розпочато вже після повного завершення карантину", – розповів чиновник.

Схожа парковка повинна була з'явитися біля Житнього ринку
cfts.org.ua

Він зазначив, що автоматичним паркуванням зможуть скористатися всі бажаючі. Вона розрахована на 12 автомісць. За площею конструкція займає всього два з половиною паркувальних місця. Тобто на місці двох машин буде стояти 12. Вартість однієї години паркування становитиме, швидше за все, 7 або 10 грн.

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