Кличко розповів про реконструкцію Хрещатика: що кардинально зміниться

На 2021 рік у Києві заплановано реконструкцію головної вулиці столиці – Хрещатика. Міська влада планує розширити бульварну частину і відновити зелені насадження, особливо каштани.

Про це заявив мер Віталій Кличко під час брифінгу, коментуючи висадку ялівців на головній вулиці столиці.

"Днями вздовж частини Хрещатика висадили ялівець – там, де на даний момент не було дерев. Підкреслю: таке рішення – тимчасове. У наступному році ми плануємо реконструкцію Хрещатика. Її не робили багато років, тільки оновлювали асфальт", – розповів мер.

За його словами, в цьому році висаджувати дерев великого розміру не було сенсу, а ялівець перед початком ремонту пересадять у парки і сквери міста.

"Ми враховуємо попередній досвід. Тому що під час масштабної реконструкції Хрещатика у 1998 році звузили широку бульварну частину вулиці. І каштани виявилися впритул до дороги. Тобто ми створимо умови, щоб в кожній лунці - а їх від Бессарабської до Європейської площі 249 – росли, а не чахли дерева. Звичайно, каштани – символ Києва. Вони ростуть у парках і скверах, на міських бульварах і вулицях. Ростимуть каштани і на Хрещатику! Будемо шукати витривалі сорти. Каштани будуть!", - підкреслив Кличко.

Ялівці тимчасово прописалися на Хрещатику focus.ua

Тому він попросив не зловживати на темі ялівців оскільки його з Хрещатика в наступному році пересадять.

"А ось каштани пересаджувати не рекомендується. Тому перед реконструкцією їх поки і не висаджували на головній вулиці", – пояснив дії комунальників столичний голова.

За словами Кличка, "під час реконструкції розширять бульварну зелену зону, облаштують стаціонарну систему поливу, лунки дерев будуть захищені від попадання реагентів".

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