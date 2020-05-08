Кличко розповів, чому Київ йде під воду через зливи

18:35, 8.05.2020

У Києві 800 кілометрів комунікацій зливової каналізації, більшу частину яких не оновлювали десятиліттями.

Про це розповів мер столиці Віталій Кличко.

"Після дуже посушливих двох місяців весни, початок травня видався багатим на зливи. За даними метеоцентру, у столиці за три дні випала місячна норма опадів. Гідрослужба комунальної корпорації "Київавтодор" працює у посиленому режимі. У проблемних ділянках під час зливи чергувала і працювала спецтехніка", – доповів мер.

Зокрема, за його словами, це було біля станції метро "Дорогожичі" та поблизу "Лівобережної". Також комунальні служби знову чистять стоки, адже шквальний вітер зриває листя і сміття, яке забивається в решітках водостоків.

"Я звертаюся і до жителів міста не викидати сміття на вулицю. Тому що його теж відносить у стоки", – додав Кличко.

Київ потонув під час злив Київ Інформ / Роман Півників

За його словами, міські служби вивчають ті місця, де були підтоплення, щоб поставити там більш потужні насоси. Також буде здійснено реконструкцію системи стокової каналізації на найбільш проблемних вулицях. Там, де роблять капремонти доріг, всюди ставлять нову систему зливової каналізації.

Як повідомляли Нерухомі, недавно злива затопила вулицю Кудряшова там, де столичний забудовник зводить ЖК. Сильний дощ перетворив частину вулиць міста на річки, в результаті чого автомобілі городян по капот опинилися під водою.