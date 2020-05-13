13:52, 13.05.2020

У Києві буде встановлено новий фонтан зі скульптурою покровителя міста Архістратига Михаїла.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко. За його словами, фонтан планують встановити вже в цьому році.

"Друзі! Київ готується до того, щоб повернутися до звичного життя. Так, це буде відбуватися поступово. Так, небезпека не відступила. Але місто живе і розвивається. Ми продовжуємо оновлювати інфраструктуру, ремонтувати парки і сквери. Готуємо і нові цікаві об'єкти, які , переконаний, стануть знаковими. Про один з них – в відео", – підкреслив мер Києва.

Кличко розповів про новий фонтані Скріншот

Він, зокрема, продемонстрував макет майбутнього фонтану, над яким сьогодні працюють в майстерні. "Через кілька місяців ми плануємо презентувати новий фонтан – з дуже хорошою скульптурою Архистратига Михаїла, який вважається покровителем Києва. Переконаний, цей фонтан стане ще одним магнітом для киян і гостей нашого міста", – зазначив Кличко.

Встановити новий фонтан планують у верхній частині парку "Володимирська гірка", за Михайлівським Золотоверхим собором.