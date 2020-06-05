Киянка знялася у фотосесії в підтримку створення парку на Воздвиженці

12:35, 5.06.2020 751 1

Киянка Наталя Якимович запустила петицію про створення парку на місці покинутого будівельного майданчика на Воздвиженці – у центрі Подільського району столиці.

На підтримку ідеї створення парку вона також знялася у фотопроєкті "Мрія про парк" фотографа Олексія Чарея.

Наталя Якимович виступила за створення парку на Подолі
Фото: Олексій Чарей

Історія протистояння місцевих жителів і забудовника налічує більше десяти років. Фонд "Якісне житло" планувала звести тут дев'ятиповерховий готель. Одночасно поряд Укрбуд будував ЖК ПОДІЛ ГРАД ВИНТАЖ.

Наталя Якимович виступила за створення парку на Подолі
Фото: Олексій Чарей

У лютому 2018 Київрада розірвала договір із забудовником, але вже у квітні Касаційний суд це рішення скасував.

Наталя Якимович виступила за створення парку на Подолі
Фото: Олексій Чарей

Наталя повідомляє, що весь цей час занедбаний будмайданчик використовують як перевальний пункт для будівельних матеріалів і піску. В результаті територія поросла алергенної амброзією.

Наталя Якимович виступила за створення парку на Подолі
Фото: Олексій Чарей

Від імені жителів Подолу вона закликає муніціплітет Києва подати новий судовий позов у зв'язку з нововиявленими фактами на розірвання договору оренди.

Наталя Якимович виступила за створення парку на Подолі
Фото: Олексій Чарей

Створення парку площею 0,1962 гектара, на її думку, зможе трохи компенсувати численні проблеми Воздвиженки, які виникли через забудову: сирий мікроклімат з поганою циркуляцією повітря, завантажені транспортні шляхи, припарковані тротуари тощо.

Наталя Якимович виступила за створення парку на Подолі
Фото: Олексій Чарей

Як повідомляли НЕРУХОМІ, комісія Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування на засіданні підтримала необхідні проекти рішень для створення скверу на площі Мистецтв в Подільському районі Києва.

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