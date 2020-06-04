Київводоканал перейде до рішучих заходів: борги за воду вибиватимуть колектори

Київводоканал буде звертатися до професійних колекторських компаній, а також може почати відключати боржників від водопостачання.

"Підприємство змушене звертатися до послуг професійних організацій для збільшення ефективності своєї роботи", – йдеться у відповіді Київводканалу на офіційний запит, передає ТСН.

Причина такої політики – зростання заборгованості населення за послуги водопостачання та водовідведення на суму 566,18 млн грн. При цьому 80% боргу накопичили тільки 10% споживачів.

"Відповідні дії будуть застосовані тільки до так званим злісних неплатників, чий борг перед Товариством перевищує 1000 гривень, або які не здійснювали оплату за спожиті послуги більш ніж один рік", – кажуть в Київводоканалі.

Київводоканал боротиметься з боржниками Flikr

Як повідомляли НЕРУХОМІ, Київводоканал збирається підвищити тарифи на водопостачання і водовідведення у 2021 році майже на 20%.