Київводоканал хоче підняти тариф на 20%

Київводоканал збирається підвищити тарифи на водопостачання і водовідведення у 2021 році майже на 20%.

Про це стало відомо з повідомлення прес-служби компанії.

У компанії нагадали, що 5 лютого 2020 року Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), було схвалено проект постанови, яким встановлювалися тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення на 2020 рік.

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Зокрема, тариф на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів Києва встановлювався у розмірі 22,992 грн (в тому числі ПДВ 3,832 грн) за 1 куб. м:

13,440 грн (в тому числі ПДВ 2,24 грн) за 1 куб. м водопостачання;

9,552 грн (в тому числі ПДВ 1,592 грн) за 1 куб. м водовідведення.

Повідомляється, що Київводоканал пропонує встановити на 2021 рік тариф на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів Києва у розмірі 27,35 грн (у тому числі ПДВ 4,56 грн) за 1 куб. м, з них:

14,74 грн (у тому числі ПДВ 2,46 грн) за 1 куб. м водопостачання;

12,61 грн (у тому числі ПДВ 2,10 грн) за 1 куб. м водовідведення.

Відзначається, що розрахунки планованих тарифів на 2021 були проведені на підставі і виключно відповідно до вимог чинного законодавства України та постанов національного регулятора.

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