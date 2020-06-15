Київводоканал буде знезаражувати питну воду новим хімікатом

У Києві, на 13 з 14 діючих артезіанських насосних станціях, Київводоканал запровадив технології знезараження питної води гіпохлоритом натрію.

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Також цього року на Дніпровській водопровідній станції, яка постачає воду для майже 30% киян, побудують цех знезараження діоксидом хлору – прогресивний метод знезараження, який широко використовується у Європі.

"Ми сьогодні відвідали станцію "Мінська", яка забезпечує водопостачання для 50 000 споживачів Києва. Це один із 13 об'єктів, де провели реконструкцію. У результаті знезараження води здійснюється гіпохлоритом натрію замість небезпечного рідкого хлору. Використання гіпохлориту для знезараження води значно покращує її запах, присмак, колір тощо", – пояснив Пантелеєв.

Він зазначив, що місто має намір за кілька років повністю відмовитися від рідкого хлору.

"Усі артезіанські насосні станції знаходяться у міській забудові. Відмова від рідкого хлору підвищить безпеку і екологічність процесу знезараження води. Адже транспортування і зберігання хлору – це колосальні ризики і потенційна екологічна загроза", – сказав заступник голови КМДА.

За його словами, на Дніпровській водопровідній станції впроваджують технологію діоксиду хлору. Зараз йде будівництво відповідного цеху знезараження, введення в роботу якого планується вже цього року.

У Києві покращиться якість води pixabay.com

Експерти зазначають, що гіпохлорит натрію ефективніше, до того ж безпечніше, ніж рідкий хлор: дбайливіше впливає на мережі та обладнання, сповільнюючи їх знос. У самій воді нижче концентрація так званого залишкового хлору. Дозування гіпохлориту натрію здійснюється автоматично, що дозволяє уникнути зайвої концентрації речовини.