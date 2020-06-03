15:21, 3.06.2020 141

У Департаменті транспортної інфраструктури Київської міськдержадміністрації стверджують, що шлагбауми, кіоск охорони на в'їзді на територію Русанівських садів заважають проїзду спецтехніки, задіяної у будівництві Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

Вулиці Центральна Садова, Призалізнична Садова та Дамбова є вулицями загального користування та не перебувають на балансі якого-небудь підприємства, а також що для установки там МАФів і дорожніх знаків, що обмежують рух транспорту, відсутні правові підстави.

В'їзд на Русанівські сади буде відкритий kiev.informator.ua

Вирішено звернутися до Дніпровського управління ГУ Нацполіціі Києва з проханням про забезпечення громадського порядку під час демонтажу цих конструкцій. А Управління патрульної поліції Києва попросити привести у відповідність технічні засоби регулювання дорожнього руху та схем організації дорожнього руху на Русанівських садах.

У грудні 2017 року відбувся мітинг садівників дачного масиву "Русанівські сади" у Києві. Жителі протестували проти справляння плати за проїзд на житлову територію. Крім проблеми зі шлагбаумом на в'їзді протестувальники заявляли також про розбитих дорогах і регулярних напливах циган.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, у Дніпра буде створена паркова зона. Також закладена ідея подовження на північ уздовж масиву Русанівських садів до житлового масиву Троєщина набережній з велосипедної-пішохідним рухом, пов'язаної із пляжною зоною. Крім того, намічено створити етнографічний музей на Троєщині в урочищі "Городище".