Київ опустився на 44 сходинки в рейтингу найдорожчих міст світу

У рейтингу найдорожчих міст світу Київ опустився на 44 рядки і зайняв 106 місце в списку.

Рейтинг був складений консалтинговою групою Mercer, повідомляє Forbes.

Згідно з наданими даними, Гонконг третій рік поспіль очолив рейтинг найдорожчих міст світу для проживання іноземців. Незважаючи на масові протести проти посилення контролю з боку Китаю, колишня британська колонія, зберегла перше місце через коливання курсу валют до долара США, а також зростання вартості життя у місті. На місце Гонконгу в рейтингу вплинули і високі ціни на нерухомість.

На другому місці розташувався Ашхабад, столиця Туркменістану. За рік місто "виросло" на п'ять рядків через економічну та соціальну кризу в країні в поєднанні з гіперінфляцією. Це призвело до різкого зростання цін в Ашхабаді на імпортні продукти і товари.

Київ у рейтингу найдорожчих міст світу для іноземців розташувався на 106-му місці – між австралійським Пертом і німецьким Гамбургом. З минулого року Київ опустився у рейтингу на 44 рядки.

Київ у рейтингу посів 106 місце pixabay.com

У топ-10 найдорожчих міст світу увійшли:

Гонконг; Ашхабад; Токіо; Цюріх Сінгапур; Нью Йорк; Шанхай; Берн; Женева; Пекін.

Найдешевше для іноземців жити у Ташкенті (Узбекистан), Бішкеку (Киргизія), Виндхуке (Намібія) і Тунісі (столиця Тунісу).