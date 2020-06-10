Гарячу воду відключать ще половині Києва

Київтеплоенерго завершило випробувати на гідравлічну міцність мережі в зоні теплопостачання ТЕЦ-5 та СТ-1. Розпочато відновлення постачання гарячою водою житлових будинків Солом'янки, Шулявки, Теремків, Осокорків і центру Києва.

Зараз випробування вже завершилися для майже 51% споживачів столиці. Це 4520 житлових будинків. В результаті виявлено 567 пошкоджень трубопроводів, на сьогодні усунуті для відновлення постачання гарячої води. У роботах задіяно 32 аварійні бригади Київтеплоенерго, які працюють в цілодобовому режимі. Додатково задіяний персонал з тих районів, де вже пройшли гідравлічні випробування і ситуація стабільна.

Киянам відключать гарячу воду pixabay.com

"Щорічно в міжопалювальний період випробовуємо теплові мережі на гідравлічну міцність, щоб виявити слабкі місця трубопроводів і відремонтувати проблемні ділянки. Це дозволяє мінімізувати ймовірність аварійних відключень тепла взимку. На сьогодні ми випробували 63% квартальних котелень і 46% магістральних тепломереж", – повідомив Василь Деревицький, директор структурного підрозділу "Київські теплові мережі" Київтеплоенерго.

Адреси будинків, де через гідравлічні випробуваня тимчасово відсутнє гаряче водопостачання – на сайті Київтеплоенерго.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, в Києві відновили поставки гарячої води на Троєщині, Виноградарі, Воскресенці, Лісовому, Мінському масивах, Оболоні і Відрадному – близько 2,6 тис. Багатоповерхівок.