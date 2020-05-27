Депутати Київради хочуть повністю очистити столицю від МАФів

У Києві депутати міськради пропонують внести зміни в рішення про заборону розміщення малих архітектурних форм. Це питання винесли на засідання постійної комісії з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.

Згідно депутатської ініціативи, в Києві повинні заборонити "розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності".

Київ хочуть очистити від кіосків pixabay.com

Депутати мають розглянути проєкт, який передбачає внесення доповнень до плану підготовки регуляторних актів. У разі його прийняття кіоски приберуть з вулиць: після того, як завершаться терміни дії договорів на оренду землі, всі МАФи доведеться демонтувати за допомогою евакуаторів.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, всього за 4 дні співробітниками комунального підприємства "Київблагоустрій" та деякими власниками у столиці демонтували 116 самовільно встановлених кіосків.