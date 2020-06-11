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Депутати хочуть розслідувати будівництво Шулявського моста у Києві

11.06.2020 - 16:41

Регламентний комітет Верховної Ради більшістю голосів підтримав ініціативу про створення тимчасової слідчої комісії по Шулявському мосту.

Про це повідомив народний депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Качура у своєму Telegram-каналі.

Будівництво Шулявського моста перевірять

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За його словами, ця постанова буде направлена на голосування в парламенті.

Качура вважає, що суспільство має право знати, куди були витрачені гроші платників податків, а також хто винен в щоденних величезних київських заторах на незручній розв'язці.

Як повідомляли раніше НЕРУХОМІ, в Києві в передаварійному або аварійному стані знаходяться 101 міст і шляхопровід.

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