Депутати хочуть розслідувати будівництво Шулявського моста у Києві

Регламентний комітет Верховної Ради більшістю голосів підтримав ініціативу про створення тимчасової слідчої комісії по Шулявському мосту.
Про це повідомив народний депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Качура у своєму Telegram-каналі.
Будівництво Шулявського моста перевірять
5.ua
За його словами, ця постанова буде направлена на голосування в парламенті.
Качура вважає, що суспільство має право знати, куди були витрачені гроші платників податків, а також хто винен в щоденних величезних київських заторах на незручній розв'язці.
Як повідомляли раніше НЕРУХОМІ, в Києві в передаварійному або аварійному стані знаходяться 101 міст і шляхопровід.