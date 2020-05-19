Депутат Київради розповів про незаконний видобуток піску біля Південного мосту

18:07, 19.05.2020

У Києві ПрАТ "Мостобуд" і ТОВ "Мостобуд-Транс" незаконно використовують земельну ділянку, не дивлячись на рішення міськради.

На це звернув депутат Київради Ігор Мірошниченко, передає "КиевVласть".

Як зазначається, ділянка знаходиться на вулиці Промисловій у Голосіївському районі. У зв'язку з цим, депутат звернувся до мера міста Віталія Кличка та голови постійної комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування Київради Олександра Міщенка з проханням розглянути питання щодо незаконного використання ділянки.

За інформацією депутата, виявили, що на руслі річки Дніпро в Голосіївському районі Києва, на відстані близько 2 км нижче за течією від Південного моста, Мостобуд протягом 2015-2018 років здійснював масовий незаконний видобуток піску.

У Києві незаконно видобували пісок pixabay.com

"При такій нелегальній і безконтрольнії діяльності з видобутку надр в надзвичайно великих обсягах, наноситься шкода екології, природним ресурсам Дніпра. Як результат, знищуються екосистема річки, рибні ресурси, розмивається берегова лінія, а також підмиваються і руйнуються опори Південного моста, що загрожує техногенною катастрофою", – написав депутат.

За даними Мірошниченка, річна плата за оренду цієї земельної ділянки з 2013 року становить близько 10 млн гривень, однак орендар, починаючи з 2015 року жодного разу не сплачував повну вартість за оренду землі, чим завдав збитків бюджету та громаді Києва у розмірі 100 млн гривень.

Депутат нагадав, що 20 грудня 2018 року Київрада підтримала проект рішення про розірвання договору оренди зазначеної земельної ділянки, однак, за даними Мірошниченка, протягом півтора року з дня прийняття рішення Мостобуд незаконно користується земельною ділянкою та здійснює незаконний видобуток піску.