Будівництво висоток у центрі Києва збираються заборонити

15:08, 5.06.2020 428 1

У Києві будівництво висоток буде відбуватися виключно за межами центральних та історичних районів.

Про це повідомили в комунальній організації Київгенплан, передає прес-служба КМДА.

"Створення висотних домінант ми припускаємо тільки на периферійних територіях, зокрема, в'їзних магістралях на проспекті Бажана і Харківському шосе, біля станції метро Лісова і вулиці Кіото, на перетині проспектів Палладіна і Перемоги, на перетині проспекту Академіка Глушкова та Кільцевої дороги, на перетині Столичного шосе і вулиці Заболотного", - пояснив начальник Київгенплану Сергій Броневицький.

Споруджувати висотні комплекси проектом Генплану пропонується за межами центральної частини міста.

Зокрема, на правобережжі - в районі Либідської та Деміївської площ, вул. М.Амосова, Автозаводській, Виговського, просп. Правди, на Петрівці, перетині просп. Перемоги і Повітрофлотського проспекту. На лівобережжі - в районах Дніпровської набережної, вул. Р. Шухевича, вул. Електротехнічній, просп. Бажана.

Висотність забудови буде визначатися при розробці планів зонування територій планувальних зон. При цьому будуть враховуватися природний рельєф, поверховість існуючої забудови, домінуюча роль першої правобережної гряди київських пагорбів і пам'яток культурної спадщини.

Де в Києві будуватимуть висотки
pixabay.com

Як повідомляли НЕРУХОМІ, зовсім недавно Окружний адміністративний суд Києва скасував певні абзаци містобудівних умов і обмежень (МУО) з проєктування будівлі на вул. Євгена Коновальця, 30 у Печерському районі Києва. Остаточно висоту будівлі тепер буде визначати проектна документація, яка може бути набагато вище 27 метрів – норми, яку визначив для новобудови Департамент містобудування КМДА.

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