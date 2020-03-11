Енергоефективність: що це і як впливає на комфорт проживання

19:25, 11.03.2020

Переймаючи європейський досвід, Україна почала рухатися в напрямку енергозбереження, що знайшло своє відображення на законодавчому рівні та вплинуло на будівельні норми та інші державні стандарти. Адже непомічати ріст цін на електроенергію будь-якій людині стало неможливо.

Однак перш ніж говорити про зниження енергоспоживання в нашій країні, варто пояснити, що розуміється під енергетичною ефективністю будівель, як це визначається і, зокрема, впливає на рейтинг новобудов, що відображається на ресурсі НЕРУХОМІ.

Що таке енергоефективність

Енергоефективність будівлі – це властивість, що характеризується кількістю енергії, необхідної для створення належних умов проживання та життєдіяльності людей.

Чим меншу кількість енергії використовує будівля для підтримання необхідного мікроклімату в приміщенні, тим більш енергоефективний будинок.

В свою чергу, висока енергоефективність є запорукою здійснення контролю за витратами енергоресурсів, ефективного енергоспоживання, а отже, економії на комунальних послугах та проживання в екологічно безпечному середовищі.

Сертифікація енергоефективності

Необхідною умовою для отримання дозволу на будівництво та сертифікату щодо прийняття до експлуатації збудованого об'єкта є здійснення процедури енергетичної сертифікації такого будинку.

Сертифікація здійснюється енергоаудитором на замовлення та за рахунок забудовника.

Енергоаудитором може бути фізична особа, що має відповідну вищу освіту, стаж роботи не менше 3-х років у сфері енергетики, енергоефективності та енергозбереження, будівництва та архітектури або житлово-комунального господарства та отримала кваліфікаційний атестат.

Сертифікація є обов’язковою відповідно до ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності".

З 1 липня 2019 року енергосертифікат щодо об’єкта будівництва входить до складу проектної документації.

В сертифікаті визначається клас енергоефективності будівлі, аналіз проектних характеристик огороджувальних конструкцій та інженерних систем й надаються рекомендації щодо підвищення рівня енергетичної ефективності.

Клас енергоефективності

Клас енергоефективності будівель визначається за показником загального питомого енергоспоживання при опаленні, охолодженні та постачанні гарячої води та встановлюється від А до G, де клас "А" – високий рівень енергоефективності, а "G" – низький.

При цьому варто зазначити, що з 1 грудня 2019 року набула чинності норма щодо проектування житлових будинків за класом енергоефективності не нижче "С".

Приклад визначення класу енергоефективності в сертифікаті наведено у Таблиці 1., де 83,6 кВт×год/м-2 – числовий показник загального питомого енергоспоживання на опалення, охолодження будівлі та постачанні гарячої води.

Таблиця 1

Як енергоефективність впливає на Рейтинг НЕРУХОМІ

Отже показник енергоефективності – це значення того, наскільки вам буде холодно в будинку взимку і наскільки буде спекотно влітку. Він безпосередньо впливає наскільки високі витрати ви будете нести, сплачуючи за комунальні послуги. Саме це показують підсумкові показники в енергосертифікаті.

Слід зазначити, що аналогічний розрахунок також міститься в проектній документації, і обовязково оцінюється на найперших стадіях реалізації проекту.

Тому ресурс НЕРУХОМІ виділяє показник енергоефективності при оцінці об'єктів за авторською системою рейтингу.

В оцінці враховується підсумковий показник розрахункового обсягу споживання за рік, що обов’язково наведений в енергетичному сертифікаті будівлі або в проектній документації.

Таблиця 2

Загальний показник 106,9 кВт×год/кв.м в таблиці 2 складається, крім питомого енергоспоживання на опалення, охолодження будівлі та постачанні гарячої води, також з урахуванням показників питомого енергоспоживання систем вентиляції та систем освітлення.

Зазначений показник дає змогу зважити та оцінити енергопотреби споживання будівлі за всіма видами витрат.

Чим менше витрат електроенергії вимагає будинок, тим вище рейтинг він отримає на ресурсі НЕРУХОМІ.

Рейтинг присвоюється всередині діапазону всіх значень в базі. Найбільший показник енергетичних витрат отримає найнижчий бал, а будівля з найефективнішими показниками – найвищий. Відсутність даних алгоритм розуміє як 0 і автоматично знижує рейтинг об'єкта.

Енергоефективність = економія

Пам'ятайте, що забезпечення забудовниками належного рівня енергоефективності дасть змогу заощаджувати до 40% енергії, зменшити шкідливий вплив на екологічний стан населених пунктів та економити на сплаті за комунальні послуги мешканцям будинку.

Сучасні тренди та ритми життя, а саме раціональне ставлення до зароблених грошей, що виключає марнотратство, а також вимогливість до речей, що нас оточують, не тільки з точки зору естетики, а і якості, спонукають інвесторів робити вибір в бік високоенергоефективного житла.