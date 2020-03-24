Або експертиза, або довгобуд: який документ запитувати у відділі продажу

17:04, 24.03.2020

Експертний звіт проекту є одним з найважливіших документів, які підтверджують законність будівництва. Його немає у вільному доступі, забудовник зобов’язаний надати вам цей документ за вимогою. У відділі продажу варто ретельно ознайомитись з його змістом і впевнитись, що у експертному звіті немає суттєвих зауважень, а зазначена в ньому інформація відповідає заявленим показникам майбутнього обєкту.

Як і для чого отримують

Переважна більшість житлових новобудов відносяться до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) класами наслідків, що вимагає обов'язкової наявності експертного звіту проектної документації на предмет відповідності будівельним нормам.

Для отримання звіту замовник будівництва визначає експертну організацію, яка проводить експертизу, і подає проект на розгляд щодо наявності відхилень у проектних рішеннях від вимог законодавства.

Варто зазначити, що експертизу проектної документації здійснюють експертні організації незалежно від форми власності та відповідають визначеним центральним органом виконавчої влади критеріям. Відомості про них внесені Міністерством регіонального розвитку до переліку експертних організацій.

Експертний звіт є обов’язковим та заключним етапом розробки проектів будівництва, який регламентується законодавством України* та оформлюється за результатами проведеної експертизи проектної документації фахівцями експертної організації.

Про що скаже

Експертний звіт визначає якість проектних рішень, виявляє відхилення від вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил. Він надає інформацію про відповідність закладених параметрів вимогам щодо міцності, надійності, довговічності, експлуатаційної та пожежної безпеки, інженерного забезпечення, екології та енергозбереження об’єкту будівництва. Крім того, ознайомившись з цим документом ви зможете дізнатися про площу забудови, поверховість, ступінь вогнестійкості будинку, кількість квартир, місткість автостоянки, тривалість будівництва тощо.

Невідємною частиною Експертного звіту є додаток до нього, який містить опис основних проектних рішень, зауважень та внесених змін. З додатку ви отримаєте інформацію щодо деталей забудови, характеристик земельної ділянки, її сейсмічних властивостей, водопостачання, теплопостачання, електропостачання, вентиляції, пожежної сигналізації та звукоізоляції. Також отримаєте дані стосовно характеристик приміщень, сходово-ліфтових вузлів, вікон і дверей. Крім того, дізнаєтеся про благоустрій та озеленення територій, рішення щодо енергозбереження й енергоефективності.

Експертиза на зміни

Важливим є те, що зміни до проекту, які зазвичай вносить забудовник під час будівництва, також потребують експертизи та перевірки відповідності до вимог законодавства України у сфері будівництва. Зміни без проведеної експертизи є порушенням, котре може нести значні ризики: як мінімум – продовження строків введення в експлуатацію, як максимум – унеможливлювати його.

*Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про архітектурну діяльність", постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України".