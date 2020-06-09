ЄІБ видасть кредит на підвищення енергоефективності будівель соціального сектора

15:11, 9.06.2020 29

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділить EUR300 млн кредиту на проєкт з енергоефективності громадських будівель в Україні в рамках угоди з Міністерством розвитку громад і територій.

Про це повідомляє прес-службі Мінрегіону.

"Міністерство розвитку громад і територій України та Європейський інвестиційний банк уклали угоду, згідно з якою буде організовано низькопроцентний кредит у EUR300 млн з тривалим терміном погашення для впровадження широкомасштабної термомодернізації будівель громадського сектора. Зокрема, будуть встановлювати сучасне обладнання з енергоефективності, лічильників та систем управління, модернізації систем опалення, вентиляції та освітлення", – розповів перший заступник міністра Василь Лозинський.

ЄІБ допоможе підвищити енергоефективність будівель
pixabay.com

Крім того, грант обсягом EUR150 тис. нНа імплементацію угоди виділить Трастовий фонд Східного партнерства з технічної допомоги (EPTATF).

Згідно з повідомленням, реалізація даного проекту дозволить підвищити енергоефективність тисячі будівель, зокрема, дитсадків, шкіл та лікарень, а також скоротить викиди CO2 на 1 млн тонн.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, українці у травні цього року залучили понад 330 млн гривень так званих "теплих кредитів" на підвищення енергоефективності власного житла.

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