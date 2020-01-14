Е-система в сфері будівництва: що це означає для забудовників і покупців житла?

В Україні створюється Єдина державна електронна система в сфері будівництва, яка покликана вдосконалити якість надання адміністративних послуг в цій галузі.

Е-система забезпечить документообіг і електронну взаємодію між фізичними і юридичними особами, державними органами та іншими суб'єктами не задіюючи посередників і, тим самим, усуваючи корупційні ризики.

Одними з компонентів Е-системи є Реєстр будівельної діяльності та Електронний кабінет забудовника.

У реєстрі буде зберігатися інформація і всі документи щодо кожного об'єкта будівництва, які дають право на виконання підготовчих і будівельних робіт, свідчать про прийняття в експлуатацію об'єктів тощо. А ось отримати з реєстру дані або подати туди інформацію можна буде за допомогою системи електронного кабінету забудовника.

pixabay.com В Україні впроваджують Єдину державну електронну систему в сфері будівництва

Користь впровадження Е-системи для забудовників

Впровадження Е-системи дозволить вирішити частину дійсно критичних проблем, які перешкоджають людям займатися будівництвом. Так як нерідко траплялися випадки, коли забудовники стикалися з навмисним гальмуванням процесу отримання дозволу на будівництво чиновниками, для прискорення якого вимагався хабар. Тепер же різні корупційні схеми та інші маніпуляції стануть неможливі.

Повна автоматизація системи дозволить усунути вплив людського фактора і зруйнувати колишній устрій з незліченною кількістю посередників, корумпованих держслужбовців і такою ж нескінченною чисельністю кабінетів з паперовою тяганиною.

Користь Е-системи для покупців житла

Важливо, що користувачами електронного кабінету зможуть стати будь-які громадяни. Громадськість зможе легко перевіряти законність будь-якого будівництва і аналізувати дії забудовника. Так як реєстр тепер буде знаходитися в формі відкритих даних і це унеможливить їх приховування.

Тобто через електронний кабінет можна буде отримати детальну інформацію про споруджуваний об'єкт. Зокрема, в реєстрі будуть відображатися паспорта і фотографії об'єктів будівництва в ході будівельних робіт, відомості про повернення на доопрацювання, відмова у видачі, скасування та анулювання дозвільних документів тощо.

Таким чином Е-система зробить ринок нерухомості більш прозорим і привабливим для капіталовкладень, а роботу на ньому значно зручнішою. Як комерційний сектор, так і громадськість зможуть вже на перших етапах бачити інформацію про наявні дозволи, не випрошуючи її місяцями у держорганів.

Як і коли запрацює Е-система?

Варто відзначити, що Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення порядку надання адміністративних послуг в сфері будівництва і створення Єдиної державної електронної системи в сфері будівництва" був прийнятий 17 жовтня 2019 року, вступив в силу з 1 грудня 2019-го, а його положення будуть впроваджуватися у декілька етапів.

Електронний кабінет забудовника вже частково функціонує. Наразі з його допомогою можна скористатися адміністративними послугами і отримати документи декларативного характеру для об'єктів незначного класу наслідків СС1, які є найбільш затребуваними в Україні.

Тобто, якщо ви хочете спорудити приватний будинок, гараж або кафе – задекларувати будівництво можна за 5-10 хвилин через онлайн-ресурс, попередньо пройшовши процедуру ідентифікації та верифікації.

Рішення через е-кабінет приймаються автоматично – до 5 секунд і відправляються на електронну пошту заявника.

Підключення та доступ до електронного кабінету здійснюється безкоштовно через вебсайт https://e-dabi.gov.ua/ цілодобово 7 днів на тиждень.

Адміністративні послуги для об'єктів інших класів наслідків, зокрема, отримання дозволів, ліцензій та сертифікатів будуть доступні на наступних етапах впровадження електронного кабінету забудовника в рамках Е-системи.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!