Прорахунки в роботі е-кабінету забудовника загрожують серйозними наслідками для покупців житла

21:17, 18.03.2020

Електронний кабінет забудовника функціонує в Україні не так давно, проте автоматизовані адмінпослуги вже користуються популярністю як серед добропорядних громадян, так і серед шахраїв.

Передбачалося, що створення Єдиної державної електронної системи в сфері будівництва, частиною якої є е-кабінет, удосконалить якість надання адміністративних послуг і забезпечить повністю автоматизований документообіг без участі чиновників і, тим самим, усуне корупцію і різні махінації.

Однак сталося не зовсім так, як планувалося. Аналіз вже існуючих і діючих норм, що регламентують функціонал електронного кабінету, свідчить про наступне: переваги повної автоматизації присутні, але недоліків виявилося більше.

Переваги

Серед очевидних позитивних моментів – можливість інформування про початок виконання будівельних робіт та декларування готовності об'єкта до експлуатації в режимі онлайн у зручний для забудовника час.

Також перевагою є відсутність адміністративних перешкод у вигляді можливих відмов чи повернень документів посадовими особами.

e-dabi.gov.ua

Недоліки

Якщо врахувати, що етап набуття права на виконання будівельних робіт є останнім в довгому ланцюгу передпроектних робіт (одержання вихідних даних, технічних умов тощо), експертизи проектної документації та інших дій, які не надаються онлайн, а законопроектом передбачено переведення їх в електронну площину тільки з грудня 2020 року, а вихідних даних – з грудня 2021, то реформування послуги, яка займає найменшу кількість часу (від 5 до 10 робочих днів), мало впливає на загальну ефективність.

Окремо необхідно зазначити, що повна автоматизація послуг, при сьогоднішньому технологічному оснащенні, унеможливлює своєчасний контроль за будівництвом. А після прийняття в експлуатацію та реєстрації права власності вплив на забудовника буде можливий тільки в судовому порядку, що іноді триває роками.

Зазначене може інегативно вплинути на інтереси покупців і інвесторів житла в невеликих будинках, які будують в Україні найбільше. Так як згідно з реєстром Держархбудінспекції тільки в Київській області щомісяця реєструють 10-15 повідомлень про початок будівництва багатоквартирних будинків класу наслідків СС1.

Крім того, через повну відсутність "контрольних точок" в процесі надання електронних адміністративних послуг проблемні об'єкти, з якими влада і суспільство боролися роками, можуть бути швидко узаконені за допомогою е-кабінету.

e-dabi.gov.ua

Як проявляється недоробка системи

Проаналізувавши роботу ресурсу можна ствержувати, що певні недоробки системи вже зараз призводять до порушення норм містобудівного законодавства.

Справа в тому, що на даний момент через е-кабінет надаються послуги з отримання документів тільки для об'єктів незначного класу наслідків СС1 (до них відносяться житлові будинки та промислові будівлі до 4-х поверхів). Передбачалося, що зазначена замовником будівництва інформація буде перевірятися автоматично, в тому числі, чи відповідає об'єкт за параметрами класу СС1. Однак, є ряд випадків реєстрації об'єктів через е-кабінет, які ніяк не можуть бути віднесені до незначного класу наслідків. Наприклад, готовність до експлуатації 8-поверхового будинку в Миколаєві, зареєстрована онлайн в січні 2020 року, який за фактом взагалі має 6 поверхів.

Реєстр ДАБІ

Будинок в Миколаєві

Також через е-кабінет забудовника юридичною особою було повідомлено про початок будівництва контейнерної автозаправної станції на території Сумської області. Однак замовнику будівництва/власнику АЗС необхідно дотримуватися цілого ряду екологічних вимог і нормативів на всіх етапах: від проектування такого об'єкту до початку його роботи. Виходячи з цього, приналежність подібного об'єкту будівництва до низького класу наслідків вельми сумнівна і в будь-якому випадку вимагає здійснення контролю держорганами.

Ці приклади, на жаль, не поодинокі і свідчать про необхідність доопрацювання системи контролю внесених замовником даних, шляхом взаємодії е-кабінету з такими існуючими ресурсами, як Державний реєстр майнових прав, Єдиний держреєстр юридичних, фізичних осіб-підприємців, Реєстру атестованих осіб тощо.

В іншому випадку, з огляду на плани уряду стосовно введення в дію онлайн-послуги також щодо об'єктів із середніми (СС2) і значними (СС3) наслідками, такі упущення Системи в подальшому можуть позначитися на безпеці експлуатації, а отже, і на безпеці людей.