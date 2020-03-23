Добудувати, а не взяти на себе борги: як Київміськбуд справляється зі спадщиною Укрбуду

20:28, 23.03.2020

Після банкрутства корпорації Укрбуд і її нездатності виконати свої зобов'язання перед 13 тисячами вкладників, державою було оголошено про передачу 23-х незавершених об'єктів на добудову до холдингової компанії Київміськбуд.

Так, вже в грудні 2019 року за результатами зустрічі представників Київміськбуд і інвесторами Укрбуд був підписаний меморандум "Про взаємодію та співробітництво при відновленні будівництва житлових комплексів і бізнес-центру Української державної будівельної корпорації Укрбуд".

Неоднозначно розцінювалася інвесторами відсутність на зустрічі представників керуючої компанії ТОВ "Фінансова компанія "Житло-Капітал", що контролює фонд фінансування будівництва (ФФБ) і з якою інвесторами Укрбуд було укладено договори. Оскільки при інвестуванні через ФФБ інвестори підписують договори саме з керуючою компанією.

Між керуючою компанією та забудовником (компаніями, які входили в корпорацію) укладався договір, який регулює взаємовідносини між ними щодо організації спорудження об'єктів будівництва. У той же час законодавством закріплена можливість дострокового розірвання договору із забудовником та покладання функцій забудовника на управителя.

Згодом з листів, опублікованих інвесторами в загальнодоступних джерелах, стало відомо, що ТОВ "Фінансова компанія" Житло-Капітал" здійснює заходи з підготовки документації стосовно зміни забудовника в зв'язку з важким становищем корпорації Укрбуд, що відповідало механізмам, закріпленим на законодавчому рівні.

Незважаючи на те, що сам процес передачі є кропіткоим і складним, 14 лютого 2020-го на сайті Київміськбуд був опубліковано лист інвесторам від фінансової компанії "Житло-Капітал" щодо здійснення заходів з процедури передачі 23-х об'єктів від корпорації Укрбуд до холдингової компанії Київміськбуд з відповідним переліком ЖК.

Також в зазначеному листі було виокремлено 8 комплексів, які повинні бути передані для будівництва та прийняття в експлуатацію до середини березня: ЖК "Сонячна Рів'єра", ЖК "Новомостицький", ЖК "Харківський", ЖК "Пектораль", ЖК "Гармонія", ЖК "Оберіг 2", ЖК "Urban Park", БЦ "Level".

Уже в кінці лютого почалася реалізація вільної нерухомості в ЖК "Пектораль" і ЖК "Новомостицька", на початку березня – ЖК "Харківський" і ЖК "Сонячна Рів'єра", 10 березня – ЖК "Гармонія".

Таким чином, наразі Київміськбудом прийнято 5 ЖК Укрбуду.

На прес-конференції, яка відбулася 12 березня, президент Київміськбуд Ігор Кушнір заявив, що відносно 5 вищевказаних ЖК закінчені всі формальні процедури і підписані документи.

Також президентом холдингу було повідомлено про закінчення проведення повного аудиту всіх незавершених об'єктів Укрбуду і здійснення фінансової та технічної інвентаризації кожного ЖК.

За результатами аудиту для добудови об'єктів необхідні кошти в сумі 2,1 мільярди гривень, однак президент компанії запевнив про наявність плану із залучення відповідної суми. Вже ведуться переговори з Державною іпотечною установою.

Також Ігор Кушнір повідомив, що для внесення грошей за неоплачені квадратні метри існують рахунки в двох банках – "Укргазбанк" і "Крісталбанк" (реквізити вказані на сайті Київміськбуду). Оплату можна здійснювати на будь-який з них. Однак необхідно зберегти квитанцію про оплату, щоб уникнути спірних ситуацій. Що стосується реалізації непроданих об'єктів інвестування, то відповідний продаж квартир здійснюватиметься безпосередньо Київміськбудом.

"У інвесторів Укрбуду залишаються ті ж, що і були, договори з ФФБ. Ми контролюємо всі гроші, які надходять на рахунки фонду. Якщо за договором є заборгованість, з моменту прийому ми дамо певний час для її погашення. Якщо вона не буде погашена, можуть виникнуть питання щодо підвищення ціни і інші. Нові квартири будуть продаватися через Київміськбуд ", – повідомив Ігор Кушнір.

Крім того, Кушнір наголосив, що Київміськбуд приймає незавершені об'єкти з метою їх добудувати, а не взяти на себе борги Укрбуду.

"У зв'язку з цим хочу підкреслити, що кредиторська заборгованість перед підрядниками залишається питанням компаній Укрбуд, ми не можемо відповідати за результати господарської діяльності інших підприємств. Завдання – завершити об'єкти і передати їх людям!", – зазначив Ігор Кушнір.

На даному етапі вживаються заходи щодо досягнення компромісу з Міністерством оборони України стосовно житлових комплексів, будівництво яких здійснюється на землях, що за цільовим призначенням відносяться до земель оборони. Так, в Міноборони відсутні претензії з будівництва ЖК "Оберіг-2" і "Арт Хаус", щодо ЖК "Чарівне Місто" і "Urban Park" наразі ведуться переговори.

Крім того, відкриті відділи продажів в ЖК "Urban Park" і "Оберіг-2" на яких вже ведуться будівельні роботи, а найближчим часом відновлять роботу відділи продажів ЖК "Solar City" і "Паркова Долина".