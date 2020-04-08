Чи згадають про людей, розподіляючи функції ДАБІ? Інтерв'ю з Ігорем Дівчуром

20:03, 8.04.2020

Ліквідація Державної архітектурно-будівельної інспекції України була для багатьох довгоочікуваною, але наразі цей процес викликає багато запитань.

Зокрема, реформування будівельної галузі передбачає повалення органа-монополіста, шляхом створення замість нього трьох нових окремих структур, на які будуть розподілені всі функції.

Про роль держави в питаннях будівництва НЕРУХОМІ поспілкувалися з управителем з питань регіонального розвитку GeoDesign Ігорем Дівчуром та дізналися його думку з приводу доцільності таких кроків уряду, чи допоможуть вони вивести будівельну галузь на новий рівень та чого чекати учасникам ринку в перехідний період ліквідації ДАБІ.

– Наскільки Ви занурені в процес документальної частини будівництва об'єктів в Україні?

– Доволі глибоко. В проекті GeoDesign ми з колегами формуємо містобудівну аналітику та працюємо з даними містобудівного і земельного кадастрів. Прогнозуємо перспективні геолокації для будівництва і реконструкції об’єктів комерційної нерухомості та об’єктів виробничого сектору.

В професійній діяльності я більше працюю з регулюванням містобудівної галузі міськими органами влади. На практиці можу сказати, що державне регулювання містобудівної галузі і правові питання будівництва – це дві різні речі. Суть державного регулювання – це формування політики розвитку території і дотримання процедури погодження документації на будівництво. Саме професійна політика містобудування формує запит на темпи розвитку галузі і на правові відносини в галузі.

Ігор Дівчур, управитель з питань регіонального розвитку GeoDesign

– На вашу думку, яка роль відводиться державі в питаннях будівництва?

– В питанні будівництва держава виконує роль не тільки контролю і нагляду, а й соціальну функцію по забезпеченню житлових потреб, створенню інфраструктури та формуванню сприятливого середовища життєдіяльності.

Кращі світові практики показують, що країни борються за трудові ресурси і за інфраструктуру життя для цих трудових ресурсів.

В такому ракурсі на перше місце виходять економічні питання будівництва, коли місцева і центральна влада регулюють будівельну галузь з позиції доходів місцевих бюджетів: по об’єму надходжень земельного податку, створенню робочих місць, оновленню основних фондів інфраструктури тощо.

З іншого боку, у нас є правові та державні будівельні норми, які не завжди можна виконати на практиці з об’єктивних причин. Тому в таких питаннях рішення повинні прийматися з урахуванням всіх аспектів регіонального розвитку.

– Які мінуси в роботі ДАБІ, на ваш погляд, вплинули на рішення щодо її ліквідації?

– Мені здається, що ДАБІ зазнала ліквідації через відсутність діалогу з учасниками ринку та конструктивних правил роботи. Але, варто зазначити, що в самій інспекції залишилися відповідальні державні службовці, які виконували роботу професійно.

– Реформування регулятора і створення нових структур вирішить проблеми будівельної галузі?

– Все залежить від правильно сформованого запиту учасників ринку будівництва та місцевої влади, а також пріоритетів керівництва створених органів.

– Чого чекати учасникам ринку в перехідний період, як вважаєте?

– Перехідний період – це шанс для бізнесу підняти рейтинг і престиж галузі, а також сформувати свій порядок денний.

По факту, для учасників ринку запроваджують нові форми і порядок отримання дозвільних документів на будівництво, але водночас залишаються такі ж вимоги до переліку необхідних документів.

Тобто розподіл ролей і ліквідація ДАБІ відбулися, але самі функції не змінилися. Тому питання принципів і механізмів архітектурно-будівельного контролю зі сторони новостворених органів поки що залишається відкритим.

– Якими наразі є загальні тенденції та ландшафт ринку?

– Ринок будівництва й містобудування багаторівневий і багатоступеневий. В питаннях реалізації державної політики архітектурно-будівельного контролю, в межах створення нових органів, потрібно дивитися за деталями. По-перше, в застосуванні державних будівельних норм має бути поєднано теорію і практику. По-друге, повинно бути професійне адміністрування надання дозвільних документів. По-третє, має надаватися пріоритет на економічні показники в галузі і розвиток міст.

– Які проблеми на будівельному ринку України залишаються актульними?

– Проблемними питаннями для ринку залишаються: підключення до інженерних мереж, зміна цільового призначення земельних ділянок та детальні плани території.

Це більше питання місцевих органів влади, тут бізнесу потрібно починати формувати свій порядок денний.

Адже що таке інтереси міста? Це інтереси бізнесу містобудування та інтереси людей, які обирають інфраструктуру для життя і які, до речі, є тим трудовим ресурсом, що формує бюджет міста.