Чи витримає ваш будинок землетрус: що потрібно знати українцям

В Україні склалася тривожна ситуація навколо забезпечення та контролю сейсмостійкості будівництва. Але ж не всі українські регіони знаходяться в сейсмічно безпечній зоні.

Де в Україні може статися землетрус

Сейсмоактивні зони оточують Україну на південному заході і півдні. Відповідно, до ризику землетрусу в Україні схильні Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Одеська область та АР Крим.

При цьому більшість землетрусів, які виникають в Україні, відбуваються під впливом сейсмоактивної зони Вранча в Карпатах. Там землетруси можуть виникати потужністю в 8, а то і 9 балів з епіцентрами в Румунії, Болгарії та Молдові. До нас же доходять відгомони у вигляді 4-6 балів.

Але тут варто врахувати, що сейсмічні ризики істотно зростають протягом останніх десятиліть. Причиною зростання є не тільки збільшення кількості землетрусів, але і такий соціально-економічний фактор, як зростання щільності населення в уразливих до землетрусів зонах.

Як ризик землетрусу повинен враховуватися при будівництві

Забезпечення надійності сейсмостійкого будівництва є досить важкою інженерною задачею. Тому відповідно до вимог технічної безпеки, фахівці, що займаються проектуванням, мають керуватися чинними нормами. В Україні документом, обов'язковим до застосування, є ДБН В.1.1: 12-2014. Крім того, паралельно ДБН розробляються проекти стандартів і рекомендаційних документів, що доповнюють картину знань з сейсмостійкості (ГОСТ В.1.1-28: 2010).

pixabay.com Руйнівні наслідки землетрусу

Яку загрозу несе самовільне перепланування квартир

Варто відзначити, що сейсмостійкість багатоповерхового будинку в окремих випадках знижується і "завдяки" зусиллям самих мешканців. Поширена практика самовільних змін конструктивних рішень в межах своєї квартири призводить до втрати надійності та міцності будівлі.

Тут варто навести приклад Спітакського землетрусу, що стався у Вірменії в 1988 році. Тоді інтенсивність впливу була оцінена в 7 балів, проте величезну кількість будівель спіткало повне руйнування, а конструкції споруд склалися, немов карткові будиночки. Катастрофічні наслідки і жахлива за своїми обсягами чисельність жертв були обумовлені низкою причин, серед яких: недооцінка сейсмічної небезпеки регіону, недосконалість нормативних документів з сейсмостійкого будівництва, низька якість виконаних робіт, а також, зокрема, самовільне втручання мешканців у несучі конструкції будівель при переплануванні.

Як же в Україні йдуть справи із забезпеченням і контролем сейсмостійкості будівництва

Якщо коротко, то – погано. Вірменська трагедія показала, які наслідки тягне недотримання норм і недбале ставлення до питання сейсмічності в будівництві. І в Україні, незважаючи на те, що вона знаходиться у відносно безпечній зоні, інженерний захист будівель слід було б будувати з урахуванням високих рівнів оцінюваної сейсмічної небезпеки.

Однак це спричинить за собою ряд трудомістких процесів, на які держава не має відповідних кадрових і фінансових ресурсів.

Наразі реалії в Україні такі, що, на жаль, жодним достовірним чином перевірити, чи витримає будівля сейсмічну дію, неможливо.

Будівництво об'єктів і перевірка дотримання норм при зведенні будівель в Україні, по суті, ніяк не контролюються з боку держави.

Тобто існує, звичайно, певний технічний нагляд, який здійснює контроль за дотриманням проектних рішень, стежить за прозорістю будівництва і підписує акти прихованих робіт. Експерти нагляду мають кваліфікаційний сертифікат, виданий Мінрегіоном.

Однак на цьому повноваження держави щодо діяльності технагляду закінчуються, а подальший механізм здійснення експертизи та іншого з його боку ніяк не фінансується.

А якщо ще врахувати великі корупційні ризики в цій сфері, та й той факт, що відповідальність за порушення настає в надзвичайно рідкісних випадках...

До речі, з боку держави існує ще Державна архітектурно-будівельна інспекція, контролюючі органи якої можуть вимагати розкрити конструктив спорудженого об'єкта і пройти експертизу повторно.

Однак за 10 років роботи Держархбудінспекції подібних прецедентів не траплялося. Причиною тому, перш за все, є висока вартість процедури і відсутність висококваліфікованих кадрів, які б дійсно могли якісно провести ці роботи.

Що ж залишається громадянам?

А залишається тільки самостійно відстежувати процес будівництва ще на перших його етапах: спостерігати за ходом робіт, знайомитися з об'ємом проекту, а також іншими необхідними документами і відстежувати, чи виконуються забудовником норми будівництва. Ну і, звичайно ж, звертати увагу на рейтинг забудовника.

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