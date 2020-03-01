Бути на світлій стороні: інсоляція – чому це важливо

20:02, 1.03.2020

Ми так звикаємо до деяких речей, що мало замислюємося про них. Тільки якщо прибрати це звичне, можемо помітити, що щось не так. Сонячне світло і натуральне освітлення для нас як раз одна з таких звичних речей.

Думаючи про купівлю житла, більшість людей бажає, щоб це було просторе і світле приміщення. Уявляють, як будуть прокидатися в новій квартирі від променів сонця і радіти новому дню. Однак в реальній дійсності, через порушення норм розрахунку інсоляції, сонячне світло може затримуватися там зовсім ненадовго. В даному питанні встановлені норми вже подбали про здоровий діапазон сонячного світла для місць, де передбачається, будуть проживати люди. Тому при покупці нерухомості важливо розуміти значення цього чинника і з'ясувати, чи дотримані необхідні правила при проектуванні і будівництві цікавлячого вас об'єкта.

Що таке інсоляція і на що вона впливає

У будівництві під інсоляцією мається на увазі ступінь освітленості сонячним світлом будинків, їх внутрішніх приміщень, а також прибудинкових територій.

Кількість і якість природного освітлення, яке буде потрапляти в приміщення і на прилеглу площу будівлі, залежить від розрахунку інсоляції на етапі проектування житла, який здійснюють архітектори та інженери-проектувальники за спеціальними графіками.

На жаль, при покупці квартири питань, які треба прояснити, так багато, що про інсоляцію можливо і не згадається. Однак важливо розуміти, що, перш за все, від кількості природного освітлення в квартирі залежить здоров'я і самопочуття людей, які будуть там жити. Так як сонячне світло перешкоджає поширенню цвілі, вбиває мікроби і робить повітря в приміщенні чистішим.

Важливим є і той факт, що хороша інсоляція дозволяє економити на електроенергії і надає житлу більш приємний і затишний вигляд. Тому природне світло неодмінно повинно освітлювати житлове приміщення, в якому людина проводить значну частину часу.

Що свідчить про недобросовісність забудовника

Із зростанням щільності забудови в мегаполісах і збільшенням вартості на ділянки, забудовники, бажаючи заощадити, можуть нехтувати необхідними нормами в розрахунку природного освітлення для споруджуваних будівель. Таким чином, інсоляція в квартирах і на прилеглих територіях недостатня або частково відсутня.

В такому випадку забудовники вдаються до наступного виверту: виводять неінсольовані квартири з категорії "квартир" і відображають їх у проектній документації "приміщеннями для тимчасового проживання" (наприклад, апартаменти). Для таких приміщень недостатня інсоляція не є критичною і, в цілому, допустима. Але тут важливо відзначити, що ризик продажу таких приміщень під виглядом повноцінних квартир досить високий, а подальше введення в експлуатацію супроводжується негативними наслідками для покупця і призводять до конфліктних ситуацій між забудовником, проектувальником і власником квартири.

Свідченням того, що житло має недостатню інсоляцію, може служити порівняно невисока ціна при продажу. Цей момент є плюсом в разі, якщо таке приміщення буде в муніципальному розпорядженні і дійсно тимчасово надаватиметься в користування певним категоріям. Однак, якщо покупець подібне житло купує по "повній" ціні і йому невідомо про статус "для тимчасового проживання", то це говорить про недобросовісність забудовника.

Про такий статус при продажу житла забудовник може не повідомити, та й часто покупець не розуміється в подібних нюансах. Тому давайте розглянемо кілька правил, які допоможуть вам прийняти вірне рішення.

Правила і норми

Згідно з діючими будівельними і санітарними нормами в Україні тривалість інсоляції житлових приміщень повинна становити не менше 2,5 годин в період з 22 березня по 22 вересня.

Прибудинкова територія, на якій розміщуються дитячі спортивні та ігрові майданчики, також повинна освітлюватися сонячним світлом. Там необхідна тривалість інсоляції повинна становити не менше 3 години на добу.

Тривалість інсоляції повинна забезпечуватися: в одно-, дво- і трикімнатних квартирах – не менше ніж в одній кімнаті; у чотири- і п'ятикімнатних – не менше ніж у двох кімнатах; в шести і більше кімнатних – не менше ніж в трьох кімнатах. У гуртожитках має інсоліроваться не менше 60% житлових кімнат.

Слід зазначити, що кухня в розрахунок не береться. У допоміжних приміщеннях (комора, ванна, санвузол), де людина перебуває короткочасно, допустимо штучне освітлення.

Знаючи ці норми, ви зможете з'ясувати і зрозуміти, чи буде комфортним для проживання вибране вами для покупки житло, уникнути конфліктних ситуацій і радіти вигідному придбанню – світлій квартирі.

* Правила і норми для України визначені в ДБН В2.2-15-2005 (р.3), СН № 2605-82 (пп. 4, 5), ГСП № 173-96 (п 4.6) і ДБН 360-92 * * (п. 3.13).