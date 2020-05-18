Будівництво на приаеродромній території: хто за це відповідає і якими нормами регулюється

19:27, 18.05.2020

В Україні нерідко порушуються норми будівництва. Така ситуація спостерігається також і біля аеродромів, що може привести до катастрофічних наслідків.

Як стало відомо, на сьогоднішній день Головне слідче управління (ГСУ) Нацполіціі розслідує масові зловживання під час видачі дозвільних документів на будівництво у Києві. Ще у листопаді 2018 року було розпочато кримінальне провадження за фактом можливих порушень з боку посадових осіб чотирьох департаментів Київської міськдержадміністрації (КМДА), Державної архітектурної будівельної інспекції (ДАБІ) та Міністерства культури. Попередньо слідство встановило, що у багатьох випадках будівництво у Києві здійснюється в тих місцях, де ці робити категорично заборонені (багатоповерхове будівництво на землях садибної забудови, приаеродромній території) з порушенням вимог законодавства щодо дотримання вимог цільового призначення землі та Генерального плану Києва.

Відзначимо, що порядок узгодження місця розташування і висоти об'єктів на приаеродромній території регулюється головним чином Повітряним кодексом України. Згідно з його норм, будівлі та природні об'єкти, розташовані біля аеродромів, не повинні становити загрози для польотів. На цих ділянках вводиться особливий порядок для того, щоб убезпечити роботу як авіації, так і наземних засобів зв'язку і засобів спостереження.

Забудова приаеродромної території: що потрібно знати pixabay.com

В цілому, забудова приаеродромної території в Україні регулюється наступними правовими нормами:

Повітряний кодекс України від 19.05.2011 р № 3393-VI; Положення про використання повітряного простору України, затверджене постановою КМУ №954 від 06.12.2017 р; Наказ Міністерства інфраструктури України № 721 від 30.11.2012 "Про затвердження Порядку погодження місця розташування та висоти об'єктів на приаеродромній території і об'єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів літаків і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації"; Іншими авіаційними правилами.

Інформація про розміри приаеродромної території надається в органи місцевого самоврядування, які, власне, і визначають, умови забудови і використання землі. Варто відзначити, що площа ділянок залежить від масштабів самого аеродрому, регулюється також і авіаційними правилами. Тому забудовники перед початком робіт повинні отримати схвалення з боку регуляторів, місцевого самоврядування та керівництва самого аеродрому.

Так, погодженням підлягає розташування і висота таких об'єктів будівництва та реконструкції:

Об'єкти, що перетинають поверхні обмеження перешкод аеродромів, вертодромів, постійних злітно-посадкових майданчиків; Об'єкти повітряних ліній електрозв'язку та електропостачання, вибухонебезпечних, радіотехнічних, світлотехнічних та інших об'єктів (залізничних колій, автомобільних доріг, об'єктів з викидом полум'я, газів і диму, діяльність яких може призвести до погіршення видимості в районах аеродромів тощо), які можуть створити загрозу безпеці повітряного руху або перешкоджати роботі аеродрому або засобів зв'язку, навігації та спостереження (радіотехнічного забезпечення), незалежно від їх розміщення; Об'єкти висотою 45 і більше метрів щодо контрольної точки аеродрому в радіусі до:

50 кілометрів для аеродромів класів А, Б, В, Г;

25 кілометрів для аеродромів класів Д, Е і некласифікованих;

12 кілометрів для вертодромів;

2,5 кілометрів для злітно-посадкових майданчиків;

незалежно від їх розміщення висотою 100 і більше метрів над земною поверхнею.

Водночас, на відстані до 15 кілометрів від меж аеродрому забороняється створювати звалища сміття і всього іншого, що може призвести до масового скупчення птахів, а це дуже небезпечно для літаків. За станом прилеглих території повинні спостерігати співробітники аеродромів.

Слід зазначити, що згідно із законом органи виконавчої влади, юридичні та фізичні особи незалежно від форми власності, які допустили порушення під час будівництва, зобов'язані припинити свої роботи.