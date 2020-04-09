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Новини нерухомості

Будівельникам дозволили працювати в карантин

17:27, 9.04.2020

Кабмін вніс зміни до постанови про запобігання поширенню COVID-19, які дозволяють безперешкодну роботу будівельних майданчиків в період карантину.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Facebook.

За його словами, зміни уточнюють перелік об'єктів, яким дозволено працювати під час карантину, а також визначають категорії громадян 60 років і старше, які можуть не дотримуватися самоізоляції.

Так, крім об'єктів будівельних робіт, функціонувати дозволили підприємствам, які здійснюють поштову та кур'єрську діяльність, хімчисткам і об'єктам із збирання і заготівлі відходів.

 

 

Крім того, уряд дозволив деяким категоріям громадян 60 і старше років не дотримуватися обов'язкової самоізоляції: держслужбовцям, депутатам, мерам, суддям, військовослужбовцям та правоохоронцям, а також людям, які вживають заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавирусу і тим, хто забезпечуює діяльність ряду критичних підприємств, установ і організацій.

Також Кабмін затвердив порядок обов'язкової госпіталізації до обсерваторів людей, які перетнули кордон України.

До того ж тепер місцеві органи влади мають право оплачувати проживання громадян в обсерваторах за рахунок місцевих бюджетів.

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