АЗС за рогом: зручно, але небезпечно

21:32, 23.04.2020

Незважаючи на зручність розташування, автозаправна станція в безпосередній близькості від житлового будинку є небезпечним об'єктом для людей, які в ньому живуть. Відстань менша 25 метрів – загрозлива, більше 100 – комфортна. Але про все по черзі.

Трохи історії та статистики

Станом на початок 2020 року в Україні налічується понад 15 тисяч автозаправних станцій (АЗС) різного виду технічних модифікацій і послуг, що надаються.

Стрімкий розвиток цього бізнесу відбувався в 2009-2017 роках, чому свідчило активне зростання числа АЗС. Саме в цей період українські автолюбителі спостерігали всі принади зростаючого ринку: консолідацію та привілеї мереж, підвищення сервісу і зміщення переваг на користь додаткових послуг. І зараз, якщо в порівнянні з іншими країнами-ринками в Україні недостатня кількість авто, то заправок цілком вистачає.

Українські водії з інтересом засвідчили глобальний перехід від "заправної колонки" з буфетом і туалетом до комфортабельних супермаркетів з просторими вбиральнями, зонами відпочинку і великою кількістю послуг, що надаються.

Але є нюанси

Основна проблематика полягає в безпеці. Якщо АЗС на трасах і дорогах поза населеними пунктами побудовані й експлуатуються з дотриманням норм і правил, то в населених пунктах дуже часто спостерігаються порушення законодавчо встановлених норм і вимог.

Уваги на такі порушення особливо не звертають, поки не почнуться протести жителів найближчих до заправки будинків у вигляді пікетів і мітингів.

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Однак місцеві чиновники продовжують лише годувати мітингувальників обіцянками розібратися з цією проблемою і привести все у відповідність чинним нормам. Підігрівають ажіотаж не часті, але регулярні (кожні 2-3 роки) гучні надзвичайні події, що призводять до втрати здоров'я або смерті людей. Це відноситься як до клієнтів АЗС, так і до співробітників станції і випадкових громадян, які опинилися "не в тому місці, не в той час".

Голлівудські бойовики демонструють нам, що відбувається під час вибуху заправної станції, але повірити в те, що подібний "кадр" можливий біля дитячого садка або школи вашої дитини складно. Лише в моменти, коли реальність стикається з сюжетом фільму, настає усвідомлення величини цієї проблеми.

Нагадаємо, що в Україні діють протипожежні вимоги, згідно яких відстань від найближчої зі споруд АЗС до найближчих житлових і громадських будівель повинно бути від 25 до 80 метрів в залежності від типів заправок і обладнання.

Також величина санітарних розривів від обладнання АЗС до оточуючих будинків повинна становити не менше 50 метрів.

Мінімальна відстань до технологічного устаткування, приміщення АЗС н/н – (немає нормативу) відстань не нормується і приймається, виходячи з конструктивних особливостей X – відстань до стін будівель, Y – до прорізів стін будівель

Так бути чи не бути

Безпека автозаправних станцій повинна перевірятися масою держорганів.

Зокрема, дозвіл на будівництво і підведення комунікацій видає Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК).

За фактом очевидних порушень, слід було б ставити питання, кому це вигідно.

На захист автозаправних станцій слід зазначити, що також не рідкісними були випадки, коли житлова або нежитлова будівля зводилася без дотримання необхідних відступів від вже працюючої станції. Але за цим теж повинні були стежити контролюючі органи.

Яким чином і наскільки строго буде хтось контролювати подібні питання тепер, після ліквідації ДАБІ та реформування органів контролю, поки не зрозуміло.

Варто зазначити, що саме посилення державного контролю за процесом видачі дозволів і виключення корупційних схем з даного процесу здатні забезпечити безпеку людям.

Також слід розуміти, що з АЗС, які функціонують з порушенням встановлених норм, необхідно попрощатися і ліквідувати їх. Незважаючи на комфорт і зручність, безпека – першорядна.