Апартаменти – не квартира. Що потрібно знати, аби не придбати "кота у мішку"

10:50, 6.02.2020 21 2

Сучасний ринок нерухомості України рясніє великою кількістю рекламних оголошень з пропозиціями купівлі-продажу апартаментів. Проте не всі покупці розуміють, що апартаменти і квартира зовсім не тотожні одне одному поняття. Тобто апартаменти не є визначенням квартири класу люкс.

Яке житло класифікують апартаментами

Термін "апартаменти" не має однозначного визначення в чинному законодавстві України. Згідно з ДБН В.2.2-24:2009 "Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків", апартаментами є квартири з високим рівнем сервісу для тимчасового проживання людей. Водночас, відповідно до ст. 382 Цивільного кодексу України, квартирою є ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного проживання.

Таким чином, апартаменти не є житлом в юридичному розумінні.

istockphoto.com

Чому забудовники будують апартаменти, а не квартири

Основна причина – цільове призначення земельної ділянки. Зміна цільового призначення вимагає від забудовника не тільки додаткового часу, але і значних фінансових витрат до початку будівництва.

Тому рішення будувати апартаменти є комерційним та його можна віднести скоріше до способу обійти законодавчі приписи та заборони, ніж до бажання компанії забудовника впровадити у вітчизняний ринок нові формати нерухомості.

"Підводні камені" апартаментів

Оформити постійну реєстрацію місця проживання в апартаментах неможливо через юридичний статус таких приміщень.

Проблеми будуть виникати і при оформленні пільг, соціальної допомоги, запису дитини в дитячий садок або до школи, оформлення субсидій тощо.

Також мешканці апартаментів не мають можливості укладати прямі договори з постачальниками комунальних послуг. Цим займається компанія, яка обслуговує будівлю або забудовник, тому договір укладається виключно з ними. Тому у мешканців апартаментів відсутнє право на створення ОСББ та на самостійний вибір обслуговуючих компаній.

Звичайно, не слід забувати і про те, що вартість квадратного метру в апартаментах є значно нижчою ніж квартири, втім ця перевага є невиправданою порівняно з тими витратами, які власник нестиме на утримання такого майна. Так як вартість комунальних послуг розраховуватиметься як для юридичних осіб, що приблизно на 15-20 % дорожче ніж для населення.

Крім того, якщо у житлових комплексах власники квартир є учасниками загальної пайової власності, то у випадку з апартаментами господарем вважатиметься або керуюча компанія, або продавець. Відповідно будь-які поліпшення, переобладнання або ремонтні роботи будуть неможливі без домовленостей з продавцем, або викупу у справжнього власника цих приміщень.

Різниця в комфортності проживання

Вимоги, що встановлюються до будівництва житла, досить високі. Проте, що стосується нежитлових приміщень, то проектувальники не зобов’язані дбати про комфорт та здоров’я людей й думати про необхідну інсоляцію, рівень акустичного шуму, під’їзні дороги для швидкої та доступність для маломобільних груп населення, адже за авторським та проектним задумом апартаменти передбачають тільки тимчасове проживання або нічліг. Вимагати дотримання норм житлового будівництва від забудовника у випадку спорудження апартаментів немає юридичної основи. Це питання залишається на розсуд забудовника.

Що ж обрати

Значна перевага апартаментів від квартири – порівняно низька вартість за квадратний метр, що в українських реаліях часто є вирішальним фактором. Крім того, такі приміщення дають можливість використовувати їх не тільки для проживання, але й для бізнесу.

Звичайно, плюси та мінуси зважувати завжди покупцю, але можна відзначити, що на ринку України адаптація нових форматів ще не завершена. А отже, слід чекати на зміни. Сподіваємося, позитивні!