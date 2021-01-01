З’явився прогноз погоди на найближчі вихідні в Україні

У найближчі суботу та неділю, 2 і 3 січня, в Україні буде тепло та вигляне сонечко.

Такий Прогноз погоди надала відома синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook. Вона уточнила, що в ці дні циклон Lisa буде над Італією, а тому помірні або сильні опади будуть поза нашою країною.

У вихідні в більшості областей переважатиме суха погода, лише в Карпатах найближчої ночі ймовірний сніг, а на Луганщині – переважно дощ.

Температура повітря 2 січня коливатиметься в межах +2...+9 °С, на крайньому півдні – до +12 °С.

У Києві 2-го січня очікується близько 5 градусів тепла, хмарно, подекуди з проясненнями.

За прогнозом синоптикині, наступного тижня в Україну прийде незначне похолодання. Найменше воно торкнеться південної частини України та прилеглих до неї центральних областей.

Раніше Укргідрометцентр також пообіцяв на 2 січня теплу погоду – хмарну, але з проясненнями. Опадів не передбачили на всій території країни. На заході та півдні повітря прогріється трохи більше, ніж на сході та півночі, наголосили синоптики.

Мапа опадів Facebook Наталка Діденко

Температурна мапа Facebook Наталка Діденко

Прогноз на 2 та 3 січня Facebook Наталка Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, ніч на середу, 30 грудня, в Києві виявилася найтеплішою за всю історію спостережень. Про передноворічну аномалію повідомили експерти Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Температура повітря в українській столиці не опускалася нижче +4,5 °С. Попереднє рекордне значення в +3 °Сспостерігалося у 2003 році.