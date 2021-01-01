З’явився прогноз погоди на найближчі вихідні в Україні

У найближчі суботу та неділю, 2 і 3 січня, в Україні буде тепло та вигляне сонечко.

Такий Прогноз погоди надала відома синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook. Вона уточнила, що в ці дні циклон Lisa буде над Італією, а тому помірні або сильні опади будуть поза нашою країною.

У вихідні в більшості областей переважатиме суха погода, лише в Карпатах найближчої ночі ймовірний сніг, а на Луганщині – переважно дощ.

Температура повітря 2 січня коливатиметься в межах +2...+9 °С, на крайньому півдні – до +12 °С.

У Києві 2-го січня очікується близько 5 градусів тепла, хмарно, подекуди з проясненнями.

За прогнозом синоптикині, наступного тижня в Україну прийде незначне похолодання. Найменше воно торкнеться південної частини України та прилеглих до неї центральних областей.

Раніше Укргідрометцентр також пообіцяв на 2 січня теплу погоду – хмарну, але з проясненнями. Опадів не передбачили на всій території країни. На заході та півдні повітря прогріється трохи більше, ніж на сході та півночі, наголосили синоптики.

Мапа опадів. Джерело: Facebook Наталка Діденко

Температурна мапа. Джерело: Facebook Наталка Діденко

Прогноз на 2 та 3 січня. Джерело: Facebook Наталка Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, ніч на середу, 30 грудня, в Києві виявилася найтеплішою за всю історію спостережень. Про передноворічну аномалію повідомили експерти Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Температура повітря в українській столиці не опускалася нижче +4,5 °С. Попереднє рекордне значення в +3 °Сспостерігалося у 2003 році.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!