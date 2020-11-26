Зібрано математичні загадки, над якими ламали голову в мережі

Олексій Тітофф Суспільство 01:20, 27.11.2020 Оновлено: 09:42, 27.11.2020

Математичні загадки на логіку та мислення – одні з найпопулярніших серед користувачів інтернету.

OBOZREVATEL вибрав одні з найцікавіших задачок, над якими в мережі довго ламали голову, хоча іноді відповідь дуже проста.

Загадки:

  1. Скільки граней у шестигранного олівця?

  2. Одна цеглина важить 1 кілограм і ще пів цеглини. Скільки важить одна цеглина?

  3. П'ять копачів за 5 годин викопують 5 м канави. Скільки копачів за 100 годин викопають 100 м канави?

  4. Скільки у мене квітів, якщо всі з них, окрім двох, – троянди, всі, окрім двох, – тюльпани, і всі, крім двох, – маргаритки?

  5. Сумарний вік членів сім'ї з 4 осіб дорівнює 68, а 4 роки тому дорівнював 53. Скільки років молодшому члену сім'ї?

Відповіді можна дізнатися тут.

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