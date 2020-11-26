Зібрано математичні загадки, над якими ламали голову в мережі
Математичні загадки на логіку та мислення – одні з найпопулярніших серед користувачів інтернету.
OBOZREVATEL вибрав одні з найцікавіших задачок, над якими в мережі довго ламали голову, хоча іноді відповідь дуже проста.
Загадки:
Скільки граней у шестигранного олівця?
Одна цеглина важить 1 кілограм і ще пів цеглини. Скільки важить одна цеглина?
П'ять копачів за 5 годин викопують 5 м канави. Скільки копачів за 100 годин викопають 100 м канави?
Скільки у мене квітів, якщо всі з них, окрім двох, – троянди, всі, окрім двох, – тюльпани, і всі, крім двох, – маргаритки?
Сумарний вік членів сім'ї з 4 осіб дорівнює 68, а 4 роки тому дорівнював 53. Скільки років молодшому члену сім'ї?
Відповіді можна дізнатися тут.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Дитячий ребус зламав мозок користувачам соцмереж.
Опубліковано цікаві головоломки для дітей, які можуть загнати в глухий кут навіть дорослого.
Названо цікаві завдання на логіку, які задають на співбесіді.
Також названо 5 дитячих загадок, які можуть заплутати навіть дорослих.
Названо просту загадку Альберта Ейнштейна, яку не всі можуть розгадати.
Опубліковано дитячі загадки із секретом для розуму.
З'явилися дитячі загадки, які іноді не до снаги розгадати дорослим.
Названо цікаві загадки із секретом і на логіку.
Показано картинки-загадки, які обманюють зір.
У мережі згадали стару загадку про м'яч і битку.