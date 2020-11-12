Якщо карантин вихідного дня не подіє, Україні потрібен локдаун, – Рубан

Якщо карантин вихідного дня не дасть результатів, то в Україні можуть ввести повний локдаун.

Про це повідомив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан передає "РБК-Україна". Чиновник пояснив, що карантин вихідного дня ввели, щоб зменшити активність серед населення й знизити поширення коронавірусу.

"Згідно з інкубаційним періодом – у середньому 7-8 діб, ми побачимо результат на другий-третій тиждень зі зниження захворюваності. Якщо результату не буде – можна говорити про малоефективні заходи", – зазначив він.

Рубан підкреслив, що в разі неефективності такого карантину, в країні можуть ввести повний локдаун.

"Карантин вихідного дня – це один із кроків до повного локдауну. Якщо він не дасть ефективного результату, то дійсно для України потрібно буде оголошувати локдаун ... У деяких країнах він застосовувався позитивно, у деяких – негативно, тому все залежить від правильного застосування зазначеного заходу", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL: