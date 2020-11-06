Вчені знайшли поблизу Марсу маленький Місяць

Учені виявили на орбіті Марсу астероїд, який схожий на супутник Землі – Місяць.

На їхню думку, космічний об'єкт (101429) 1998 VF31 є частиною Місяця, фрагмент якого колись "захопила" Червона планета, передає Icarus. Зазначається, що астероїд має подібні спектрографічні показання з нашим супутником.

"Спектр цього астероїда здається майже точним аналогом спектрів тих частин Місяця, де є оголені корінні породи", – пояснив один із дослідників.

В астероїді, як і в місячній породі, знайшли поклади піроксену та заліза. Водночас учені зазначили, що можливо астероїд є частиною марсіанської породи або об'єктом, який просто дуже схожий на Місяць. Однак загальна подібність усе ж таки є, наголосили вчені.

"Рання Сонячна система дуже відрізнялася від того, що ми бачимо сьогодні. Простір між новоствореними планетами був повний уламків, і постійні "бомбардування" були звичайною справою. Великі астероїди постійно стикалися з Місяцем і планетами", – резюмували дослідники.

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